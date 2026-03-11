Brutal agresión a un legislador de LLA que asistía a inundados en Tucumán

El diputado nacional Federico Pelli, integrante de La Libertad Avanza (LLA), fue agredido este miércoles mientras participaba de un operativo solidario para asistir a familias afectadas por las inundaciones en la provincia de Tucumán.
El diputado Federico Pelli fue atacado mientras participaba de un operativo solidario con víctimas de las inundaciones en la localidad de La Madrid.
El diputado nacional Federico Pelli, integrante de La Libertad Avanza (LLA), fue agredido este miércoles mientras participaba de un operativo solidario para asistir a familias afectadas por las inundaciones en la provincia de Tucumán.
El episodio ocurrió en la localidad de La Madrid, una de las zonas más golpeadas por el temporal que afecta al sur de la provincia desde el fin de semana.
Según trascendió, Pelli fue increpado por Marcelo 'Pichón' Segura, señalado como un referente territorial vinculado al justicialismo. En medio de la discusión, el legislador recibió un fuerte cabezazo que le provocó una herida en el tabique nasal y le dejó el rostro ensangrentado.
El hecho se produjo sobre la Ruta 157, mientras el diputado participaba de tareas de asistencia a damnificados por el temporal. Tras la agresión, el diputado confirmó que presentará una denuncia contra Segura por el ataque.
De acuerdo con versiones difundidas luego del episodio, el agresor sería cercano al ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros.
Pelli había llegado a La Madrid junto a la exdiputada Paula Omodeo y al intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo. El grupo participaba en la entrega de distintos elementos de ayuda para familias afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones que impactaron en varias localidades de la provincia.