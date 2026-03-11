Milei respaldó una denuncia penal contra Tomás Rebord por presuntas expresiones antisemitas

El presidente, Javier Milei , respaldó públicamente una denuncia penal presentada contra el periodista Tomás Rebord , quien fue acusado de haber realizado expresiones consideradas antisemitas durante una de sus intervenciones mediáticas.

En Expoagro, Villarruel destacó la importancia del campo y habló sobre su "relación rota" con Milei

Aconcagua Radio: Cornejo fue uno de los más solicitados en la Argentina Week de Estados Unidos

Tras conocerse la presentación judicial, el conductor respondió con críticas al Gobierno y sostuvo que se intenta callar las críticas mediante la vía judicial.

La denuncia fue presentada el martes por el abogado Jorge Monastersky ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 13 de la Ciudad de Buenos Aires , especializada en casos de discriminación y a cargo de la fiscal Andrea Scanga .

Luego de que el letrado difundiera en sus redes sociales los detalles de la denuncia, el presidente Milei compartió la publicación y etiquetó a la DAIA , acompañando el reposteo con una breve frase: “MASTERCLASS” .

" DAIA ": Por comentarios sobre denuncia contra Tomás Rebord pic.twitter.com/Ib3fey7kq2

Según explicó Monastersky, el periodista habría realizado comentarios que vinculan a la comunidad judía con los incendios registrados en la Patagonia, además de ironizar sobre el Muro de los Lamentos , uno de los sitios más sagrados para el judaísmo.

El abogado sostuvo que Rebord insinuó que personas judías podrían estar relacionadas con los incendios en el sur del país, lo que, según argumentó, implicaría atribuir responsabilidades colectivas basadas en la religión.

Además, el letrado señaló que el periodista ridiculizó el Muro de los Lamentos, algo que, en su opinión, no puede considerarse humor o sátira sino un acto de estigmatización religiosa.

En su presentación, Monastersky sostuvo que ese tipo de discursos pueden fomentar prejuicios y banalizar el antisemitismo, además de generar hostilidad o violencia hacia ciudadanos argentinos por motivos religiosos.

La respuesta del periodista

Tras conocerse la denuncia, Rebord reaccionó con críticas hacia el oficialismo y afirmó que el objetivo sería acallar voces críticas mediante acciones judiciales.

En ese sentido, señaló que no es el único comunicador que enfrenta denuncias vinculadas con el actual gobierno, según mencionó, también fueron denunciados periodistas como Jorge Rial, Mauro Federico, Ari Lijalad y Fabián Doman.

La presentación judicial se produjo luego de un editorial que Rebord realizó en su programa de Blender, en el que repasó distintos hechos ocurridos en el país desde diciembre pasado.

Embed Tiene razón en todo. pic.twitter.com/DWB8YXmURN — Dr. Gagardo (@Dr_GaIIardo) March 11, 2026

Durante ese comentario, al referirse a los incendios que afectaron distintas zonas de la Patagonia, especialmente en Chubut, el conductor ironizó sobre las versiones que circularon acerca de los responsables y dijo: “Los judíos no tienen nada que ver en esto”.

En el mismo editorial también cuestionó los viajes del presidente Milei a Israel, al referirse a sus visitas al Muro de los Lamentos.

En ese contexto, expresó con tono irónico: “Cuántas veces va a ir al Muro de los Lamentos. Cuántas veces te podés emocionar con una pared de piedra”, y agregó que el mandatario parece tener “un éxtasis religioso” cada vez que viaja. Asimismo, el periodista planteó que esos viajes deberían limitarse a uno por mandato presidencial.

La causa ahora quedó en manos de la fiscalía porteña, que deberá analizar la denuncia y determinar si corresponde avanzar con la investigación.