En Chile: el efusivo abrazo entre José Antonio Kast y Javier Milei que ratificó su alianza

Pese a que su reunión bilateral se suspendió a último momento, ambos mandatarios de la derecha se saludaron en el ingreso al Congreso de Chile, donde se hizo el traspaso de mando.

Javier Milei y José Antonio Kast en el traspaso de mando de Chile este 11 de marzo

Redacción Mundo

El presidente Javier Milei y su ahora par chileno José Antonio Kast protagonizaron este miércoles por la mañana un saludo que no pasó desapercibido. Ambos se abrazaron con calidez en el ingreso al Congreso Nacional de Chile, minutos antes de la ceremonia de jura presidencial, en una escena que quedó registrada en la transmisión oficial del evento y se hizo viral en las redes sociales.

El encuentro se produjo luego de que se cancelara una reunión bilateral que estaba prevista para más temprano. Milei había sido invitado especialmente a la ceremonia y tenía programado reunirse con Kast a las 9.10 en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, pero la cita se suspendió a último momento.

Según señalaron desde el entorno del flamante jefe de Estado chileno al medio BioBioChile, la cancelación se debió oficialmente a “temas de agenda”, aunque trascendió que el vuelo que trasladaba al mandatario argentino salió más tarde de lo previsto. Hasta ayer, Milei estuvo de gira en Estados Unidos por "Argentina Week", en busca de inversiones extranjeras.

De esta manera, Milei se dirigió directamente al Congreso en Valparaíso para asistir al traspaso de mando entre Gabriel Boric y Kast, pero sin concretar la reunión privada que otros líderes invitados sí mantuvieron con Kast durante las horas previas.

Javier Milei y José Antonio Kast
Kast, exdiputado de 60 años, se convirtió en el primer presidente chileno identificado con la extrema derecha en llegar al poder desde el retorno de la democracia. También es el primer mandatario que respaldó públicamente la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Hasta ahora, el único dirigente conservador que había gobernado Chile en democracia era Sebastián Piñera, quien ocupó la presidencia en dos períodos no consecutivos (2010-2014 y 2018-2022) y votó en contra de la continuidad del régimen militar en el plebiscito de 1989, a diferencia de Kast, que había hecho campaña por el “Sí”.

Javier Milei en la asunción del presidente José Antonio Kast en Chile
Argentina y Chile, con afinidad política desde ahora

La buena sintonía entre Kast y Milei refleja un nuevo clima político entre ambos países unidos por más que la Cordillera de los Andes. En los últimos meses, el dirigente chileno había adelantado su intención de fortalecer la relación bilateral tras los cortocircuitos diplomáticos que marcaron el vínculo entre el gobierno argentino y el presidente saliente de Chile, el izquierdista Boric.

“Nosotros esperamos tener la mejor relación con todos nuestros vecinos”, había expresado Kast al referirse al futuro de los vínculos regionales.

Ambos gobiernos comparten afinidades en materia económica y de "mano dura" en seguridad, además de posiciones conservadoras en temas sociales.

En ese contexto, Argentina y Chile también buscan potenciar la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo regional, como la energía, la minería, la infraestructura y el comercio bilateral, en un escenario internacional marcado por la influencia de Donald Trump.

José Antonio Kast y Gabriel Boric en el traspaso de mando en el Congreso Nacional de Chile
