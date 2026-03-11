Quién era Ben Wood, el influencer de la cerveza que murió en la playa chilena elegida por mendocinos

Benjamín Robert Wood, conocido como Ben Wood , era un influencer gastronómico y emprendedor ligado al mundo de la hamburguesería artesanal en Chile . Tenía 43 años y era uno de los fundadores de la reconocida hamburguesería El Honesto Mike , una marca muy popular dentro del circuito foodie del país vecino.

El reconocido empresario murió ahogado este lunes en una tragedia ocurrida en la zona costera de Algarrobo (Valparaíso) , junto a su familia. Un total de cuatro personas fallecieron tras ser arrastradas por el mar.

Benjamin Wood nació en el estado de Connecticut , pero llevaba más de una década radicado en Chile, donde se ganó el apodo de “ el gringo chileno ”. Con el tiempo se convirtió en una figura conocida dentro del mundo gastronómico local, especialmente entre los amantes de la cerveza artesanal y las hamburguesas.

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió cuando un grupo de personas intentó rescatar a una mujer que se estaba ahogando. El fuerte oleaje terminó arrastrando a cinco personas mar adentro.

Ben Wood, el influencer de la cerveza que murió ahogado junto a su familia en Algarrobo (Chile)

Además de Ben, las víctimas fatales confirmadas fueron Norman Ray Wood (77, papá); María José Duarte Ureta (47, pareja del influencer); y Patricia del Pilar Bello Labe (26).

Solo una persona logró sobrevivir y fue trasladada al hospital Claudio Vicuña, donde permanece internada.

La noticia generó numerosas reacciones en redes sociales y en el mundo gastronómico chileno, donde colegas, cocineros y emprendedores destacaron el aporte de Wood al desarrollo de la escena culinaria local.

Un referente del mundo burger y cervecero

En redes sociales, Ben Wood había construido una comunidad de más de 36 mil seguidores en Instagram, donde compartía recetas, recomendaciones de cocina, maridajes con cerveza y contenido sobre el negocio gastronómico. Su perfil mezclaba divulgación culinaria con la promoción de sus emprendimientos.

Además de su rol en El Honesto Mike, impulsaba otros proyectos vinculados al rubro, como Craftwork Chile, una iniciativa orientada al universo de la cerveza artesanal y la gastronomía. Días antes de su muerte incluso había publicado mensajes sobre su trayectoria y nuevos planes empresariales.

Dentro del ambiente gastronómico chileno era considerado una figura influyente en el desarrollo del movimiento de hamburgueserías artesanales, que en la última década se consolidó en ciudades como Santiago.