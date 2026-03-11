11 de marzo de 2026 - 11:56

Quién era Ben Wood, el influencer de la cerveza que murió en la playa chilena elegida por mendocinos

Tenía 43 años y era uno de los fundadores de una marca popular dentro del circuito foodie de Chile. En la misma tragedia fallecieron su esposa y su padre.

Quién era Ben Wood, el influencer de la cerveza que murió ahogado junto a su familia en Algarrobo (Chile)

Quién era Ben Wood, el influencer de la cerveza que murió ahogado junto a su familia en Algarrobo (Chile)

Foto:

LA
Quién era Ben Wood, el influencer de la cerveza que murió ahogado junto a su familia en Algarrobo (Chile)

Quién era Ben Wood, el influencer de la cerveza que murió ahogado junto a su familia en Algarrobo (Chile)

Foto:

Gentileza / La Cuarta
Por Redacción Mundo

Benjamín Robert Wood, conocido como Ben Wood, era un influencer gastronómico y emprendedor ligado al mundo de la hamburguesería artesanal en Chile. Tenía 43 años y era uno de los fundadores de la reconocida hamburguesería El Honesto Mike, una marca muy popular dentro del circuito foodie del país vecino.

Leé además

Tragedia en Chile: Intentaron rescatar a una mujer arrastrada por el mar y murieron ahogados.

Tragedia en una de las playas favoritas de los mendocinos: murieron ahogados un empresario y familiares

Por Redacción Mundo
Paso Los Libertadores, Chile (X @UPFronterizos)

Escándalo en el complejo Los Libertadores: las graves irregularidades que detectaron en el ingreso a Chile

Por Redacción Sociedad

La vida de Ben Wood y un trágico final en Chile, su hogar adoptivo

Benjamin Wood nació en el estado de Connecticut, pero llevaba más de una década radicado en Chile, donde se ganó el apodo de “el gringo chileno”. Con el tiempo se convirtió en una figura conocida dentro del mundo gastronómico local, especialmente entre los amantes de la cerveza artesanal y las hamburguesas.

Ben Wood, el influencer de la cerveza que murió ahogado junto a su familia en Algarrobo (Chile)
Ben Wood, el influencer de la cerveza que murió ahogado junto a su familia en Algarrobo (Chile)

Ben Wood, el influencer de la cerveza que murió ahogado junto a su familia en Algarrobo (Chile)

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió cuando un grupo de personas intentó rescatar a una mujer que se estaba ahogando. El fuerte oleaje terminó arrastrando a cinco personas mar adentro.

Además de Ben, las víctimas fatales confirmadas fueron Norman Ray Wood (77, papá); María José Duarte Ureta (47, pareja del influencer); y Patricia del Pilar Bello Labe (26).

Solo una persona logró sobrevivir y fue trasladada al hospital Claudio Vicuña, donde permanece internada.

La noticia generó numerosas reacciones en redes sociales y en el mundo gastronómico chileno, donde colegas, cocineros y emprendedores destacaron el aporte de Wood al desarrollo de la escena culinaria local.

Ben Wood, el influencer de la cerveza que murió ahogado junto a su familia en Algarrobo (Chile)
Ben Wood, el influencer de la cerveza que murió ahogado junto a su familia en Algarrobo (Chile)

Ben Wood, el influencer de la cerveza que murió ahogado junto a su familia en Algarrobo (Chile)

Un referente del mundo burger y cervecero

En redes sociales, Ben Wood había construido una comunidad de más de 36 mil seguidores en Instagram, donde compartía recetas, recomendaciones de cocina, maridajes con cerveza y contenido sobre el negocio gastronómico. Su perfil mezclaba divulgación culinaria con la promoción de sus emprendimientos.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por KEVERI (@keveri.chile)

Además de su rol en El Honesto Mike, impulsaba otros proyectos vinculados al rubro, como Craftwork Chile, una iniciativa orientada al universo de la cerveza artesanal y la gastronomía. Días antes de su muerte incluso había publicado mensajes sobre su trayectoria y nuevos planes empresariales.

Dentro del ambiente gastronómico chileno era considerado una figura influyente en el desarrollo del movimiento de hamburgueserías artesanales, que en la última década se consolidó en ciudades como Santiago.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la isla que pocos conocen: el destino en chile que ofrece una experiencia gastronomia unica

La isla que pocos conocen: el destino en Chile que ofrece una experiencia gastronomía única

Por Redacción
Javier Milei y José Antonio Kast en el traspaso de mando de Chile este 11 de marzo

En Chile: el efusivo abrazo entre José Antonio Kast y Javier Milei que ratificó su alianza

Traspaso de poder en Chile: el derechista José Antonio Kast asumió como presidente 

Asumió José Antonio Kast y la derecha gobernará Chile hasta 2030

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, protagonizó sus últimos actos protocolares en el Palacio de La Moneda.

Boric se despidió del pueblo chileno antes de entregar el mando a Kast: "Gracias por tanto, perdón por tan poco"