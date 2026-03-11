Boric se despidió del pueblo chileno antes de entregar el mando a Kast: "Gracias por tanto, perdón por tan poco"

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric , se despidió formalmente esta mañana en La Moneda del cargo, antes de entregar el mando José Antonio Kast , presto a asumir este miércoles en Valparaíso.

Boric llegó con la banda presidencial en compañía de su esposa saludando a sus parciales, quienes cantaron en las calles de Santiago: “No se va, no se va, Boric no se va”.

Miembros de las Fuerzas Armadas saludaron a Boric, quien les agradeció por el cuidado del palacio presidencial: “Ha sido un orgullo y un honor trabajar con ustedes”.

“Ha sido un orgullo gigante servirles. Todos los días me levanté con energía pensando en mejorar la calidad de vida. Las críticas también me ayudaron. Y como dice el adagio, `gracias por tanto, perdón por lo poco`”, expresó.

En un improvisado discurso a la salida del palacio, Boric deseó éxito a su sucesor, José Antonio Kast y abogó por que “la Patria esté siempre por delante”.

“Gracias a los medios de comunicación. La prensa libre es fundamental, Un pilar de la democracia. Los medios libres deben incomodar al poder y a mí me incomodaron. Quiere decir que cumplieron con muy bien con su función”, expresó el mandatario.

En una ceremonia que transmitió en directo la Televisión Nacional de Chile -y que siguió desde Buenos Aires la Agencia Noticias Argentinas-, Boric aclaró: “Somos empleados. Muchas veces se ve al Presidente de la República como un ser inalcanzable”.

“Y nosotros debemos rendir cuentas todos los días. Nos debemos al pueblo de Chile. Siempre pienso en cada rincón del país que recorrí, cada sonrisa, cada lágrima que vi, me las llevé conmigo”, subrayó.

Finalmente, Boric prometió: “Donde me toque estar, seguiré trabajando desde la militancia para construir un Chile más justo, mejor para todos y todas. Realmente, ha sido un orgullo servir”.