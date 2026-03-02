Un marzo a puro ritmo: la guía definitiva para no perderte ningún show en Argentina y Chile

Marzo arranca con una intensidad sin precedentes. Del 13 al 15 , el espíritu del Lollapalooza se apoderará simultáneamente del Hipódromo de San Isidro en Buenos Aires y del Parque O’Higgins en Santiago de Chile . Con figuras de la talla de Sabrina Carpenter , Tyler, The Creator y Chappell Roan , miles de mendocinos ya preparan sus mochilas.

Viajar en bus hacia ambos destinos se convierte en la opción más inteligente para evitar el estrés del tránsito y el estacionamiento, permitiendo que la experiencia festivalera comience apenas subís al bus.

Para los amantes del rock, el calendario marca fechas sagradas. La mítica banda AC/DC hará rugir el Parque Deportivo Estadio Nacional en Chile los días 11 y 15 de marzo , para luego cruzar la cordillera y presentarse en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires los días 23, 27 y 31 de marzo

El festival, que se desarrollará en el Hipódromo de San Isidro del viernes 13 al domingo 15 de marzo .

Por su parte, el referente nacional Fito Páez regresará al Movistar Arena los días 19 y 20 , prometiendo noches históricas de comunión con su público. A estos gigantes se suman hitos como el regreso de Soda Stereo (21 y 22) y el cierre del mes con la potencia de Divididos (26). La conectividad que ofrece Andesmar entre Mendoza, Buenos Aires y Santiago asegura que ningún fanático se quede afuera de estos eventos de escala mundial.

No todo ocurre en las capitales. Nuestra provincia vive su momento de gloria con las actividades de la Fiesta Nacional de la Vendimia del 6 al 10 de marzo , una cita que atrae a visitantes de todo el país. El calendario federal se completa con festejos que celebran nuestra identidad, como la Fiesta del Choclo y las Humitas en Neuquén (del 6 al 8) o la Fiesta Nacional de la Guitarra en Dolores (del 7 al 15).

Ya sea que busques el pogo de My Chemical Romance en el Estadio Huracán, el romanticismo de Chayanne y Luciano Pereyra en el Movistar Arena, o la calidez de los festivales del interior como la Fiesta Nacional del Tomate en Río Negro, existe una ruta diseñada para vos.

Beneficios de viajar con Andesmar

Para recorrer esta ruta de festivales con total comodidad, viajar con Andesmar se presenta como la opción más inteligente para el bolsillo y el descanso. La empresa ofrece unidades modernas con asientos cama y semicama que permiten llegar a destino totalmente renovados para el show. Entre sus beneficios principales se destacan las amplias opciones de financiación con cuotas sin interés y descuentos exclusivos para estudiantes.

Además, viajar en bus elimina las preocupaciones por el estacionamiento o el cansancio de conducir largas distancias, contando con la seguridad de conductores profesionales y la ventaja de llevar equipaje sin los costos adicionales que imponen otros medios de transporte.

En cuanto a las promos bancarias que ofrece Andesmar, los viajeros pueden acceder a significativas promociones de cuotas sin interés y descuentos: