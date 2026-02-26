Por qué Netflix dejará de funcionar en 87 millones de dispositivos a partir del 2 de marzo

La plataforma de streaming dejará de dar soporte a sistemas operativos obsoletos que ya no pueden procesar las nuevas versiones de su software desde la semana próxima.

Netflix ha confirmado que dejará de operar en aproximadamente 87 millones de dispositivos a partir del próximo lunes 2 de marzo de 2026. La medida, que ya ha comenzado a notificarse mediante avisos en pantalla a los usuarios afectados, marca el final del soporte técnico para hardware que la compañía considera obsoleto.

El cambio más significativo recae sobre la Sony PlayStation 3. Aunque la fabricación de esta consola finalizó en 2017, todavía cuenta con millones de usuarios activos que la utilizan como centro de entretenimiento principal. Sin embargo, desde la próxima semana, estos equipos ya no podrán ejecutar la aplicación de streaming, sumándose a la baja previa de los dispositivos Amazon Fire TV de primera generación.

El fin del soporte para la PlayStation 3 y equipos de primera generación La decisión de la empresa no es un movimiento aislado, sino parte de una limpieza estructural de su ecosistema digital. Los usuarios que intenten abrir la aplicación después de la fecha límite se encontrarán con la imposibilidad de conectar con los servidores centrales. Esta transición obliga a quienes dependen de estos sistemas a migrar a hardware más moderno para continuar accediendo a series y películas.

image El motivo de fondo para este apagón masivo reside en la arquitectura técnica de las aplicaciones actuales. Con el paso de los años, el software de Netflix se ha vuelto significativamente más complejo, integrando protocolos de seguridad más exigentes y una interfaz de usuario que demanda una capacidad de procesamiento que los sistemas antiguos ya no poseen. Los sistemas operativos de dispositivos lanzados hace más de una década no están diseñados para gestionar la carga de trabajo de las versiones modernas del software, lo que provocaría fallos constantes o lentitud extrema si se intentara forzar su funcionamiento.

Hacia un estándar de seguridad y eficiencia técnica Mantener versiones de software para plataformas minoritarias representa un costo operativo y de seguridad que las grandes compañías buscan reducir. Al centralizar sus esfuerzos en sistemas modernos, la plataforma asegura que las funciones más recientes operen sin los obstáculos que imponen los procesadores de modelos como la PS3.

image Para evitar interrupciones en el servicio, se recomienda verificar si el dispositivo en uso ha recibido el cartel de advertencia que la plataforma ha desplegado durante las últimas semanas. En caso de poseer un equipo afectado, las alternativas más directas incluyen: Adquirir un reproductor multimedia externo como versiones actuales de Fire TV.

como versiones actuales de Fire TV. Migrar el consumo de contenido a consolas PlayStation 4 o PlayStation 5 .

. Utilizar la aplicación integrada en televisores inteligentes con soporte vigente.

Acceder mediante dispositivos móviles o navegadores web actualizados. Esta actualización masiva subraya la velocidad con la que el hardware pierde vigencia frente a las exigencias del software contemporáneo. Aunque la PS3 fue uno de los dispositivos con soporte más longevo en la historia de la plataforma, la barrera técnica del 2 de marzo pone un punto final definitivo a su utilidad como reproductor de contenido por streaming.