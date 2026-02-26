26 de febrero de 2026 - 11:18

Con 110 minutos en Netflix: la película con Dakota Johnson que volvió a ser furor en Argentina

Basada en la novela de Liz Tuccillo, la trama explora el autoconocimiento y la presión social por estar en pareja a través de una estructura coral en Nueva York.

No te pierdas este éxito de Dakota Johnson en Netflix.

No te pierdas este éxito de Dakota Johnson en Netflix.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Netflix volvió a sorprender con una producción que, sin ser un estreno reciente, recuperó una fuerza inusitada en el catálogo argentino. Estrenada originalmente en 2016, "Cómo ser soltera" se transformó en la película del momento al ofrecer una mirada honesta y por momentos incómoda sobre las relaciones contemporáneas y el autoconocimiento.

Leé además

Descubrí todo lo que podés hacer con cáscaras de Palta.

Las cáscaras de palta no las tires, tenés un tesoro en casa: cuatro formas prácticas de reutilizarlas

Por Sofía Serelli
si tenes una impresora vieja, tenes un tesoro: por que y como reciclarla con esta innovadora idea

Si tenés una impresora vieja, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarla con esta innovadora idea

Por Andrés Aguilera

La trama se desarrolla en una Nueva York vibrante, funcionando como el escenario perfecto para retratar las distintas formas de vivir el amor y el desamor en la actualidad. A diferencia de las comedias románticas clásicas, esta propuesta de 110 minutos se aleja de los finales perfectos para centrarse en un proceso interno de búsqueda personal. Alice Kepley, interpretada por Dakota Johnson, encarna a una mujer que decide poner fin a una relación estable para descubrir quién es ella realmente fuera de un vínculo de pareja.

image

El éxito de un relato coral en la Nueva York moderna

La película opta por una estructura coral en lugar de seguir a una única pareja protagonista. Esta decisión narrativa permite que el guion abarque un espectro mucho más amplio de experiencias, facilitando que el público se sienta identificado con alguno de los personajes. Mientras Alice transita su proceso de autoconocimiento, se rodea de amigas que viven la soltería desde ángulos opuestos: desde el disfrute nocturno sin ataduras hasta la urgencia por formar una familia o el intento de equilibrar las emociones con el éxito profesional.

Este fenómeno de popularidad tardía en plataformas de streaming responde a un mecanismo de identificación psicológica muy potente. Al presentar personajes que lidian con miedos y contradicciones reales, el film activa una conversación sobre la presión social por emparejarse que sigue vigente años después de su estreno original. El guion, basado en la novela de Liz Tuccillo, utiliza situaciones cómicas no solo para entretener, sino como un vehículo para mostrar el vacío y la incertidumbre que suelen acompañar a la libertad individual en las grandes ciudades. Es esta honestidad la que permite que el contenido vuelva a ser tendencia frente a opciones más idealizadas y menos realistas.

image

El elenco y la dirección detrás del fenómeno viral

La actuación de Dakota Johnson es uno de los pilares que sostiene el interés de la audiencia. Su interpretación de Alice se aleja de los estereotipos de la mujer soltera desesperada para mostrar a alguien en plena búsqueda de su propia definición de felicidad. Junto a ella, figuras como Rebel Wilson aportan el humor irreverente, mientras que Leslie Mann y Alison Brie completan un cuadro de situaciones que van desde encuentros sin compromiso hasta el uso de los sitios de citas.

Christian Ditter, el director, imprime un ritmo ágil que evita que el drama opaque la ligereza necesaria en este género. Aunque la película se estrenó originalmente hace casi una década, su permanencia en Netflix y su reciente explosión de visualizaciones demuestran que los temas que plantea son atemporales. La historia deja en claro que no existe una única forma correcta de transitar la soltería o el amor, una premisa que resuena con fuerza en una sociedad que todavía insiste en las fórmulas tradicionales de pareja.

image

El film también se anima a incomodar al espectador mostrando momentos de soledad que las películas convencionales suelen omitir. No se trata de una apología de la soltería ni de una crítica al romance, sino de un retrato que describe el lado más crudo de la vida moderna. Esa combinación de humor, caos emocional y una mirada directa es la que explica por qué hoy en día sigue apareciendo entre lo más visto de Argentina y continúa generando debates en las redes sociales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Según la psicología, si creciste entre los 60 y los 70, probablemente escuchaste estas 7 frases en tu familia.

Según la psicología, las personas que crecieron en los 60 y 70 sufrieron por estas 7 frases en su infancia

Por Cristian Reta
Spartacus: Sangre y arena: la serie de Sam Reimi que llega a Netflix.

Con 13 capítulos en Netflix: la serie que marcó un antes y un después en las ficciones históricas

Por Redacción Espectáculos
Netflix revela la cara oculta del debut de Franco Colapinto en Alpine: Fue una cagada mía.

Netflix revela la cara oculta del debut de Franco Colapinto en Alpine: "Fue una cagada mía"

Por Francisco Moreno
Franco Colapinto debuta en Netflix con un documental de Fórmula 1.

Franco Colapinto debuta en Netflix: cuándo se estrena el documental de Fórmula 1

Por Redacción Espectáculos