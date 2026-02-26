Con 110 minutos en Netflix: la película con Dakota Johnson que volvió a ser furor en Argentina

Netflix volvió a sorprender con una producción que, sin ser un estreno reciente, recuperó una fuerza inusitada en el catálogo argentino. Estrenada originalmente en 2016, "Cómo ser soltera" se transformó en la película del momento al ofrecer una mirada honesta y por momentos incómoda sobre las relaciones contemporáneas y el autoconocimiento.
La trama se desarrolla en una Nueva York vibrante, funcionando como el escenario perfecto para retratar las distintas formas de vivir el amor y el desamor en la actualidad. A diferencia de las comedias románticas clásicas, esta propuesta de 110 minutos se aleja de los finales perfectos para centrarse en un proceso interno de búsqueda personal. Alice Kepley, interpretada por Dakota Johnson, encarna a una mujer que decide poner fin a una relación estable para descubrir quién es ella realmente fuera de un vínculo de pareja.
El éxito de un relato coral en la Nueva York moderna
La película opta por una estructura coral en lugar de seguir a una única pareja protagonista. Esta decisión narrativa permite que el guion abarque un espectro mucho más amplio de experiencias, facilitando que el público se sienta identificado con alguno de los personajes. Mientras Alice transita su proceso de autoconocimiento, se rodea de amigas que viven la soltería desde ángulos opuestos: desde el disfrute nocturno sin ataduras hasta la urgencia por formar una familia o el intento de equilibrar las emociones con el éxito profesional.
Este fenómeno de popularidad tardía en plataformas de streaming responde a un mecanismo de identificación psicológica muy potente. Al presentar personajes que lidian con miedos y contradicciones reales, el film activa una conversación sobre la presión social por emparejarse que sigue vigente años después de su estreno original. El guion, basado en la novela de Liz Tuccillo, utiliza situaciones cómicas no solo para entretener, sino como un vehículo para mostrar el vacío y la incertidumbre que suelen acompañar a la libertad individual en las grandes ciudades. Es esta honestidad la que permite que el contenido vuelva a ser tendencia frente a opciones más idealizadas y menos realistas.
El elenco y la dirección detrás del fenómeno viral
La actuación de Dakota Johnson es uno de los pilares que sostiene el interés de la audiencia. Su interpretación de Alice se aleja de los estereotipos de la mujer soltera desesperada para mostrar a alguien en plena búsqueda de su propia definición de felicidad. Junto a ella, figuras como Rebel Wilson aportan el humor irreverente, mientras que Leslie Mann y Alison Brie completan un cuadro de situaciones que van desde encuentros sin compromiso hasta el uso de los sitios de citas.
Christian Ditter, el director, imprime un ritmo ágil que evita que el drama opaque la ligereza necesaria en este género. Aunque la película se estrenó originalmente hace casi una década, su permanencia en Netflixy su reciente explosión de visualizaciones demuestran que los temas que plantea son atemporales. La historia deja en claro que no existe una única forma correcta de transitar la soltería o el amor, una premisa que resuena con fuerza en una sociedad que todavía insiste en las fórmulas tradicionales de pareja.
El film también se anima a incomodar al espectador mostrando momentos de soledad que las películas convencionales suelen omitir. No se trata de una apología de la soltería ni de una crítica al romance, sino de un retrato que describe el lado más crudo de la vida moderna. Esa combinación de humor, caos emocional y una mirada directa es la que explica por qué hoy en día sigue apareciendo entre lo más visto de Argentina y continúa generando debates en las redes sociales.