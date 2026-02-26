Con 110 minutos en Netflix: la película con Dakota Johnson que volvió a ser furor en Argentina

Basada en la novela de Liz Tuccillo, la trama explora el autoconocimiento y la presión social por estar en pareja a través de una estructura coral en Nueva York.

Netflix volvió a sorprender con una producción que, sin ser un estreno reciente, recuperó una fuerza inusitada en el catálogo argentino. Estrenada originalmente en 2016, "Cómo ser soltera" se transformó en la película del momento al ofrecer una mirada honesta y por momentos incómoda sobre las relaciones contemporáneas y el autoconocimiento.

La trama se desarrolla en una Nueva York vibrante, funcionando como el escenario perfecto para retratar las distintas formas de vivir el amor y el desamor en la actualidad. A diferencia de las comedias románticas clásicas, esta propuesta de 110 minutos se aleja de los finales perfectos para centrarse en un proceso interno de búsqueda personal. Alice Kepley, interpretada por Dakota Johnson, encarna a una mujer que decide poner fin a una relación estable para descubrir quién es ella realmente fuera de un vínculo de pareja.

image El éxito de un relato coral en la Nueva York moderna La película opta por una estructura coral en lugar de seguir a una única pareja protagonista. Esta decisión narrativa permite que el guion abarque un espectro mucho más amplio de experiencias, facilitando que el público se sienta identificado con alguno de los personajes. Mientras Alice transita su proceso de autoconocimiento, se rodea de amigas que viven la soltería desde ángulos opuestos: desde el disfrute nocturno sin ataduras hasta la urgencia por formar una familia o el intento de equilibrar las emociones con el éxito profesional.

Este fenómeno de popularidad tardía en plataformas de streaming responde a un mecanismo de identificación psicológica muy potente. Al presentar personajes que lidian con miedos y contradicciones reales, el film activa una conversación sobre la presión social por emparejarse que sigue vigente años después de su estreno original. El guion, basado en la novela de Liz Tuccillo, utiliza situaciones cómicas no solo para entretener, sino como un vehículo para mostrar el vacío y la incertidumbre que suelen acompañar a la libertad individual en las grandes ciudades. Es esta honestidad la que permite que el contenido vuelva a ser tendencia frente a opciones más idealizadas y menos realistas.

image El elenco y la dirección detrás del fenómeno viral La actuación de Dakota Johnson es uno de los pilares que sostiene el interés de la audiencia. Su interpretación de Alice se aleja de los estereotipos de la mujer soltera desesperada para mostrar a alguien en plena búsqueda de su propia definición de felicidad. Junto a ella, figuras como Rebel Wilson aportan el humor irreverente, mientras que Leslie Mann y Alison Brie completan un cuadro de situaciones que van desde encuentros sin compromiso hasta el uso de los sitios de citas.