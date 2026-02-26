La película coreana de Netflix ambientada en los años 80: un drama romántico que es furor

La producción se titula “Pavane” y desde su estreno en Netflix se convirtió en uno de los dramas más comentados dentro del catálogo asiático de la plataforma. La dirección y el guion están a cargo de Lee Jong-pil, quien apuesta por un tono matizado y realista para retratar el amor en un contexto social exigente. La producción estuvo a cargo de Plus M Entertainment y The Lamp.
De qué trata “Pavane”, el nuevo drama romántico coreano en Netflix
La historia sigue a tres personas que tienen algo en común: la incapacidad de abrirse emocionalmente. Sin embargo, cuando sus caminos se cruzan, comienzan a encontrar en el otro un refugio inesperado.
Según la sinopsis oficial, la película muestra cómo estos personajes, marcados por inseguridades y experiencias pasadas, logran apoyarse mutuamente y reconstruir su forma de entender el amor y la conexión humana.
Embed - Pavane | Official Trailer | Netflix [ENG SUB]
La protagonista es Mi-jung, una mujer que trabaja en unos grandes almacenes y que hace todo lo posible por pasar desapercibida. Su vida cambia cuando conoce a Yo-han, un hombre de espíritu libre que trabaja en el estacionamiento del lugar, y a Gyeong-rok, un joven que empieza a desarrollar sentimientos por ella.
Entre música rock, sueños postergados y el peso de las miradas sociales, la trama construye un relato sensible sobre la aceptación y el afecto.
En qué se basa "Pavane", la película disponible en Netflix
“Pavane” está inspirada en la novela "Pavane for a Dead Princess" del escritor surcoreano Park Min-gyu, publicada en 2014.
El autor es conocido por su mirada crítica hacia ciertos aspectos de la literatura contemporánea coreana, y esa sensibilidad también se refleja en la adaptación cinematográfica.