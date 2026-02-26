26 de febrero de 2026 - 12:21

La película coreana de Netflix ambientada en los años 80: un drama romántico que es furor

Un drama romántico al estilo de "Parásitos" que sigue a tres personajes con vidas aparentemente normales y poco emocionantes, pero son incapaces de amar.

La nueva película surcoreana de Netflix que está entre lo más visto.

La nueva película surcoreana de Netflix que está entre lo más visto.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

HBO Max sumó una película de gran trayectoria pero que su final no fue bien recibido por las críticas.

La película de HBO Max que lidera en reproducciones, pero fue destrozada por la crítica

Por Redacción Espectáculos
No te pierdas este éxito de Dakota Johnson en Netflix.

Con 110 minutos en Netflix: la película con Dakota Johnson que volvió a ser furor en Argentina

Por Redacción Espectáculos

La producción se titula “Pavane” y desde su estreno en Netflix se convirtió en uno de los dramas más comentados dentro del catálogo asiático de la plataforma. La dirección y el guion están a cargo de Lee Jong-pil, quien apuesta por un tono matizado y realista para retratar el amor en un contexto social exigente. La producción estuvo a cargo de Plus M Entertainment y The Lamp.

Los tres progatonistas de "Pavane", la película de Netflix.
Los tres progatonistas de

Los tres progatonistas de "Pavane", la película de Netflix.

De qué trata “Pavane”, el nuevo drama romántico coreano en Netflix

La historia sigue a tres personas que tienen algo en común: la incapacidad de abrirse emocionalmente. Sin embargo, cuando sus caminos se cruzan, comienzan a encontrar en el otro un refugio inesperado.

Según la sinopsis oficial, la película muestra cómo estos personajes, marcados por inseguridades y experiencias pasadas, logran apoyarse mutuamente y reconstruir su forma de entender el amor y la conexión humana.

Embed - Pavane | Official Trailer | Netflix [ENG SUB]

La protagonista es Mi-jung, una mujer que trabaja en unos grandes almacenes y que hace todo lo posible por pasar desapercibida. Su vida cambia cuando conoce a Yo-han, un hombre de espíritu libre que trabaja en el estacionamiento del lugar, y a Gyeong-rok, un joven que empieza a desarrollar sentimientos por ella.

Entre música rock, sueños postergados y el peso de las miradas sociales, la trama construye un relato sensible sobre la aceptación y el afecto.

En qué se basa "Pavane", la película disponible en Netflix

“Pavane” está inspirada en la novela "Pavane for a Dead Princess" del escritor surcoreano Park Min-gyu, publicada en 2014.

"Pavane for a Dead Princess" novela en la que se inspira la película.

"Pavane for a Dead Princess" novela en la que se inspira la película.

El autor es conocido por su mirada crítica hacia ciertos aspectos de la literatura contemporánea coreana, y esa sensibilidad también se refleja en la adaptación cinematográfica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El drama de Netflix basada en una historia real sobre racismo.

El atrapante drama disponible en Netflix: una historia real sobre racismo en 2 horas

Por Redacción Espectáculos
La estremecedora historia real de la película de Netflix sobre la Segunda Guerra Mundial. 

Menos de 2 horas: el drama histórico de Netflix sobre las atrocidades en la Segunda Guerra Mundial

La nueva comedia de Netflix que es todo un fenómeno mundial.

Dura casi 2 horas la comedia familiar más vista de Netflix que forma parte de una saga mundial

Por Redacción Espectáculos
I Can Only Imagine 2 promete romper récords.

El público asegura que es la primera gran película de 2026: así es la secuela del éxito sorpresa de 2018

Por Redacción Espectáculos