La película coreana de Netflix ambientada en los años 80: un drama romántico que es furor

Un drama romántico al estilo de "Parásitos" que sigue a tres personajes con vidas aparentemente normales y poco emocionantes, pero son incapaces de amar.

La nueva película surcoreana de Netflix que está entre lo más visto.

El cine surcoreano vuelve a conquistar el streaming con una historia íntima, nostálgica y profundamente emocional. Ambientada en la década de los 80, esta nueva película disponible en Netflix combina romance, heridas del pasado y segundas oportunidades en un contexto marcado por los cambios sociales y culturales de la época.

La producción se titula “Pavane” y desde su estreno en Netflix se convirtió en uno de los dramas más comentados dentro del catálogo asiático de la plataforma. La dirección y el guion están a cargo de Lee Jong-pil, quien apuesta por un tono matizado y realista para retratar el amor en un contexto social exigente. La producción estuvo a cargo de Plus M Entertainment y The Lamp.

Los tres progatonistas de "Pavane", la película de Netflix. Los tres progatonistas de "Pavane", la película de Netflix. gentileza De qué trata “Pavane”, el nuevo drama romántico coreano en Netflix La historia sigue a tres personas que tienen algo en común: la incapacidad de abrirse emocionalmente. Sin embargo, cuando sus caminos se cruzan, comienzan a encontrar en el otro un refugio inesperado.

Según la sinopsis oficial, la película muestra cómo estos personajes, marcados por inseguridades y experiencias pasadas, logran apoyarse mutuamente y reconstruir su forma de entender el amor y la conexión humana.

Embed - Pavane | Official Trailer | Netflix [ENG SUB] La protagonista es Mi-jung, una mujer que trabaja en unos grandes almacenes y que hace todo lo posible por pasar desapercibida. Su vida cambia cuando conoce a Yo-han, un hombre de espíritu libre que trabaja en el estacionamiento del lugar, y a Gyeong-rok, un joven que empieza a desarrollar sentimientos por ella.

Entre música rock, sueños postergados y el peso de las miradas sociales, la trama construye un relato sensible sobre la aceptación y el afecto. En qué se basa "Pavane", la película disponible en Netflix “Pavane” está inspirada en la novela "Pavane for a Dead Princess" del escritor surcoreano Park Min-gyu, publicada en 2014. "Pavane for a Dead Princess" novela en la que se inspira la película. "Pavane for a Dead Princess" novela en la que se inspira la película. gentileza El autor es conocido por su mirada crítica hacia ciertos aspectos de la literatura contemporánea coreana, y esa sensibilidad también se refleja en la adaptación cinematográfica.