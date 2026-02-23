El público asegura que es la primera gran película de 2026: así es la secuela del éxito sorpresa de 2018

La llegada a los cines de Estados Unidos de "I Can Only Imagine 2" marca un hito para la industria del cine de enfoque religioso en este inicio de 2026. La secuela del sorpresivo éxito de 2018 busca repetir el fenómeno comercial, enfrentando ahora una marcada división entre la ovación del público y la frialdad de la prensa.

Esta nueva entrega se consolida nuevamente como una biopic centrada en la figura de Bart Millard , el reconocido vocalista de la banda MercyMe. A diferencia de la primera parte, donde se narraba el origen de su éxito, aquí encontramos al protagonista en la cima de su carrera profesional. Sin embargo, el guion plantea un giro dramático: una crisis personal profunda que lo lleva a replanteárselo todo mientras su mundo parece desmoronarse.

La trama profundiza en la lucha de Millard con sus propios demonios internos, un elemento que hace más compleja su búsqueda de un camino a través de la adversidad. Este enfoque busca conectar con la audiencia que ya convirtió a "La canción de mi padre" en un rotundo éxito comercial hace ocho años , cuando la película original logró recaudar 86 millones de dólares tras haber costado apenas 7 millones.

El éxito previo ha permitido un incremento notable en los recursos destinados a esta producción. El costo de "I Can Only Imagine 2" se ha disparado hasta los 18 millones de dólares , lo que representa un salto presupuestario significativo respecto a los 7 millones de la primera entrega. Este aumento se refleja también en un elenco de mayor perfil, con incorporaciones de peso para la industria actual.

A los nombres de Dennis Quaid, John Michael Finley y Trace Adkins , quienes retoman los personajes de la primera cinta, se suman ahora figuras como Milo Ventimiglia, Arielle Kebbel y Sophie Skelton . A pesar de esta apuesta por el "star power", las proyecciones iniciales de recaudación sugieren que rentabilizar la inversión no será una tarea sencilla: se espera que su primer fin de semana oscile entre los 8 y los 10 millones de dólares, una cifra inferior a los 17,1 millones que logró el arranque de la película original.

El mecanismo del éxito: por qué la crítica y el público no coinciden

La disparidad de criterios sobre esta obra revela un mecanismo recurrente en los proyectos de enfoque cristiano en el mercado norteamericano. Mientras que la prensa especializada ha otorgado valoraciones más frías (actualmente la película ostenta apenas un 53% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes frente al 69% de la original), los espectadores han reaccionado de forma opuesta.

La fuente del material subraya que este tipo de cine suele tener una acogida excepcional en Estados Unidos, lo que se traduce en una calificación de A+ en Cinemascore, la máxima nota posible otorgada por el público que asiste a las salas. Esta diferencia de percepción responde a que, para el espectador objetivo, el valor de la película reside en la conexión emocional y espiritual con la historia de redención de Millard, por encima de las convenciones técnicas o narrativas que evalúa el crítico profesional. El hecho de que 84 de los 86 millones recaudados por la primera entrega provinieran exclusivamente de Estados Unidos confirma que se trata de un fenómeno cultural profundamente anclado en la identidad local de ese país.

Disponibilidad y contexto para el espectador local

Para quienes deseen comprender el origen de esta franquicia antes de la llegada de la secuela a los mercados internacionales, la primera entrega, titulada en algunos catálogos como "La canción de mi padre", se encuentra disponible actualmente dentro del catálogo de Prime Video.

A diferencia de la entrega original, que fue un éxito sorpresa, esta secuela carga con el peso de las expectativas de una producción de 18 millones de dólares. El desafío para el estudio será mantener la tracción en la taquilla durante las próximas semanas para cubrir el importante incremento de costos, confiando en que el "boca a boca" del público que la califica de "obra maestra" sea más fuerte que las reseñas tibias de la prensa especializada.