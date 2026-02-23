23 de febrero de 2026 - 12:38

Dura casi 2 horas la comedia familiar más vista de Netflix que forma parte de una saga mundial

En tres días alcanzó las 12 millones de reproducciones y lidera el ranking a nivel global: la historia combina humor y unión entre padre e hijo.

La nueva comedia de Netflix que es todo un fenómeno mundial.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La película es “El tour universitario con Joe”, un estreno estadounidense que apostó por el humor accesible, el ritmo ágil y una historia pensada para ver en familia. Combina comedia, momentos emotivos y una estética animada.

Con 12 millones de vistas en 72 horas: el fenómeno inesperado en Netflix

El desempeño del film sorprendió incluso a los analistas de streaming. En su primer fin de semana acumuló 12 millones de reproducciones a nivel mundial, una cifra que no solo refleja clics sino también un alto nivel de finalización. Es decir, la mayoría de quienes la comenzaron la vieron completa.

Embed - El tour universitario con Joe | Tráiler oficial | Netflix

Logró desplazar a thrillers y comedias románticas que dominaban la conversación digital. En un contexto donde el catálogo se renueva constantemente, el contenido familiar volvió a demostrar su capacidad de convocatoria.

"El tour universitario con Joe" es parte de un universo con más de 20 entregas

Aunque muchos espectadores la descubrieron recién ahora, la historia no surge de la nada. La película forma parte del universo de Madea, una franquicia que incluye libros y producciones derivadas con una base de seguidores consolidada durante más de una década.

La comedia de Netflix forma parte del universo de Madea
La clave del éxito fue lograr un equilibrio: ofrecer guiños y referencias para los fanáticos de siempre, pero al mismo tiempo construir una trama independiente. Así, quienes no conocen las 19 historias anteriores pueden disfrutarla sin sentirse perdidos.

De qué trata “El tour universitario con Joe”

La trama sigue a Joe, el hermano irreverente de Madea, quien decide llevar a su nieto, criado en un entorno sobreprotegido, a un viaje previo al ingreso universitario. La excusa es recorrer posibles campus, pero el verdadero objetivo es enseñarle cómo funciona el mundo real.

El universo Madea.
En formato de road movie, la película encadena situaciones absurdas, conflictos generacionales y lecciones de vida que apuntan tanto a adolescentes como a adultos. Esa doble lectura explica por qué padres e hijos pueden disfrutarla por igual.

