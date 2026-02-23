Entradas para Robbie Williams en Argentina 2026: dónde y cuándo comprar

Tras dos décadas de ausencia, el cantante británico vuelve al país para presentar "Britpop" y los éxitos que repasó en su película "Better Man".

Después de 20 años, el cantante británico Robbie Williams confirmó su regreso a Argentina: brindará un show el 1° de octubre de 2026 en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires.

La visita del artista será en el marco de "Britpop Tour", en soporte del álbum homónimo que lanzó recientemente. La gira ya pasó por múltiples ciudades de Europa y, en 2026, le toca el turno a América Latina.

Robbie Williams en Argentina 2026 Robbie Williams en Argentina 2026 PopArtMusic La última vez de Robbie Williams en Buenos Aires había sido en octubre de 2006, cuando llenó dos estadios de River Plate. En 2018 anunció otro show, dentro del Personal Fest, pero el recital fue cancelado por mal tiempo.

La vuelta del intérprete de hits como "Rock DJ" y "Angels" se da, además del lanzamiento de nueva música, en el marco del éxito que gozó su biopic "Better Man", donde eligió ser caracterizado como un mono y repasó, sin tapujos, los excesos de su camino al estrellato.

Además de Argentina, el "Britpop Tour" recorrerá otros países de la región como Chile, Perú y Colombia.