23 de febrero de 2026 - 12:06

Entradas para Robbie Williams en Argentina 2026: dónde y cuándo comprar

Tras dos décadas de ausencia, el cantante británico vuelve al país para presentar "Britpop" y los éxitos que repasó en su película "Better Man".

Robbie Williams vuelve a Argentina en 2026: entradas y link de compra

Robbie Williams vuelve a Argentina en 2026: entradas y link de compra

Foto:

Web
Robbie Williams en Argentina 2026

Robbie Williams en Argentina 2026

Foto:

PopArtMusic
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Después de 20 años, el cantante británico Robbie Williams confirmó su regreso a Argentina: brindará un show el 1° de octubre de 2026 en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires.

Leé además

La nueva producción de Prime Video con una protagonista de House of Cards.

Con 6 capítulos: el nuevo thriller psicológico de Prime Video con un protagonista de "House of Cards"

Por Redacción Espectáculos
La nueva comedia de Netflix que es todo un fenómeno mundial.

Dura casi 2 horas la comedia familiar más vista de Netflix que forma parte de una saga mundial

Por Redacción Espectáculos

La visita del artista será en el marco de "Britpop Tour", en soporte del álbum homónimo que lanzó recientemente. La gira ya pasó por múltiples ciudades de Europa y, en 2026, le toca el turno a América Latina.

Robbie Williams en Argentina 2026
Robbie Williams en Argentina 2026

Robbie Williams en Argentina 2026

La última vez de Robbie Williams en Buenos Aires había sido en octubre de 2006, cuando llenó dos estadios de River Plate. En 2018 anunció otro show, dentro del Personal Fest, pero el recital fue cancelado por mal tiempo.

La vuelta del intérprete de hits como "Rock DJ" y "Angels" se da, además del lanzamiento de nueva música, en el marco del éxito que gozó su biopic "Better Man", donde eligió ser caracterizado como un mono y repasó, sin tapujos, los excesos de su camino al estrellato.

Además de Argentina, el "Britpop Tour" recorrerá otros países de la región como Chile, Perú y Colombia.

Con 90 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y 18 premios BRIT, el músico de 52 años conserva el título de uno de los artistas británicos más exitosos de todos los tiempos.

Link: comprar entradas para Robbie Williams en el Movistar Arena 2026

Robbie Williams se presentará en vivo en el Movistar Arena (CABA) el 1° de octubre de 2026. Las entradas se podrán comprar en la web de Movistar Arena.

  • Martes 24 de febrero a las 12: preventa exclusiva American Express Platinum.
  • Jueves 26 de febrero a las 12: venta general con todo medio de pago.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Prime Video y su nueva serie de amor tóxico.

Para ver después de "Cumbres Borrascosas": la serie de Prime Video sobre un amor tóxico ideal

Por Redacción Espectáculos
I Can Only Imagine 2 promete romper récords.

El público asegura que es la primera gran película de 2026: así es la secuela del éxito sorpresa de 2018

Por Redacción Espectáculos
Netflix y el tráiler que rompe récords con una nueva serie documental, junto a Steven Spielberg 

La nueva serie documental con Steven Spielberg que llega a Netflix: su tráiler ya rompió récords

Por Redacción Espectáculos
Américo, el comediante chileno y sus repudiables comentarios tras su separación con una comediante argentina.

"¿Por qué se empoderaron?": Américo atacó a las mujeres tras separarse de su novia argentina

Por Redacción Espectáculos