20 de noviembre de 2025 - 23:05

"Veo borroso": Robbie Williams aseguró que está perdiendo la vista y culpó a las inyecciones para adelgazar

El músico británico afirmó que está perdiendo visión y relacionó el síntoma con su consumo de semaglutida. Sostiene que no puede distinguir rostros del público y que otras personas cercanas reportan lo mismo.

Robbie Williams aseguró que está perdiendo la vista y culpó a las inyecciones para adelgazar.

Robbie Williams aseguró que está perdiendo la vista y culpó a las inyecciones para adelgazar.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La vida de Robbie Williams, marcada por la exposición mediática, los excesos y distintas afecciones de salud, sumó un nuevo capítulo tras una reciente declaración del cantante sobre su estado físico. En diálogo con The Sun, el artista británico reveló que está experimentando pérdida de visión y atribuyó este problema al consumo de semaglutida, un medicamento ampliamente utilizado para bajar de peso y comercializado bajo marcas como Ozempic.

Leé además

shakira anuncio un segundo show en cordoba: cuando y como sacar las entradas

Shakira anunció un segundo show en Córdoba: cuándo y cómo sacar las entradas

Por Redacción Espectáculos
L-Gante fue demorado en un control vehicular.

L-Gante fue demorado en un control: estaba inhabilitado para conducir y presentó un registro falso

Por Redacción Espectáculos

Quiero advertir a quienes lean esto sobre los posibles riesgos, para que se informen bien. Fui de los primeros en vacunarme, pero también estoy notando que mi vista no es muy buena”, comentó al describir los efectos adversos que habría comenzado a notar.

Robbie Williams
Robbie Williams.

Robbie Williams.

Williams, reconocido por éxitos como ", señaló que desde hace tiempo utiliza anteojos recetados, aunque recientemente su visión se volvió más difusa. Según relató, ya no logra distinguir los rostros del público durante sus conciertos. Incluso mencionó que, en un partido de fútbol al que asistió, los jugadores se le presentaron como “manchas en un campo verde”.

El músico aseguró que no es el único que reporta estos síntomas. “Todo el mundo lo está experimentando, porque cuando les digo: ‘Veo borroso’, me responden ‘¡Mierda! ¿Eso es lo que pasa?’”, señaló al referirse a personas de su entorno que también consumen semaglutida.

En 2023, Williams había elogiado públicamente a las inyecciones de Ozempic, calificándolas ante The Times como “un milagro navideño” por su efectividad para perder peso. Sus nuevas declaraciones reavivan el debate sobre los posibles efectos adversos del medicamento, especialmente en celebridades que han promovido su uso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La familia Ortega demandará a Graciela Alfano

Graciela Alfano habló sobre uno de los momentos más duros de su vida: "Abusó de mí"

Por Redacción Espectáculos
Gran Hermano sumará nuevos jugadores, dando más semanas de competencia al certamen.

Santiago del Moro dio detalles sobre la nueva edición de Gran Hermano: "Un antes y después"

Por Redacción Espectáculos
Marcelo Tinelli y Paula Robles despidieron con mucha emoción a Juanita, quien se fue a vivir a París

Una nueva pelea: Paula Robles cruzó a Marcelo Tinelli luego de que amenazaran a su hija

Por Redacción Espectáculos
rompio en llanto y wanda nara lo registro: la emocion de maxi lopez en masterchef celebrity

Rompió en llanto y Wanda Nara lo registró: la emoción de Maxi López en MasterChef Celebrity

Por Redacción Espectáculos