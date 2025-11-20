"Veo borroso": Robbie Williams aseguró que está perdiendo la vista y culpó a las inyecciones para adelgazar

El músico británico afirmó que está perdiendo visión y relacionó el síntoma con su consumo de semaglutida. Sostiene que no puede distinguir rostros del público y que otras personas cercanas reportan lo mismo.

La vida de Robbie Williams, marcada por la exposición mediática, los excesos y distintas afecciones de salud, sumó un nuevo capítulo tras una reciente declaración del cantante sobre su estado físico. En diálogo con The Sun, el artista británico reveló que está experimentando pérdida de visión y atribuyó este problema al consumo de semaglutida, un medicamento ampliamente utilizado para bajar de peso y comercializado bajo marcas como Ozempic.

“Quiero advertir a quienes lean esto sobre los posibles riesgos, para que se informen bien. Fui de los primeros en vacunarme, pero también estoy notando que mi vista no es muy buena”, comentó al describir los efectos adversos que habría comenzado a notar.

Williams, reconocido por éxitos como señaló que desde hace tiempo utiliza anteojos recetados, aunque recientemente su visión se volvió más difusa. Según relató, ya no logra distinguir los rostros del público durante sus conciertos. Incluso mencionó que, en un partido de fútbol al que asistió, los jugadores se le presentaron como "manchas en un campo verde".

El músico aseguró que no es el único que reporta estos síntomas. “Todo el mundo lo está experimentando, porque cuando les digo: ‘Veo borroso’, me responden ‘¡Mierda! ¿Eso es lo que pasa?’”, señaló al referirse a personas de su entorno que también consumen semaglutida.