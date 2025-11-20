Santiago del Moro dio detalles sobre la nueva edición de Gran Hermano: "Un antes y después"

Con la pronta llegada de la nueva edición de Gran Hermano, la cuál llevará el título de “Generación Dorada“, Santiago del Moro mostró por primera vez las instalaciones de la casa del certamen. El recorrido lo hizo junto al equipo de Telefe. La vivienda exhibió su diseño tal como quedó luego del cierre anterior.
El conductor anticipó que ese estado cambiará en pocas semanas con una renovación que promete alterar la identidad visual, ajustar la dinámica interna y preparar un espacio adaptado a una versión más ambiciosa del formato.
Las palabras que el animador publicó en sus redes confirmaron el inicio formal de la reestructuración. “Hoy recorrimos la casa más famosa previo a las remodelaciones y cambios para ‘Gran Hermano Generación Dorada’. Se viene un antes y un después que va a dar que hablar. Prepárense”. El mensaje funcionó como señal interna y externa: la producción ya está instalada en el predio, Telefe asumió el tono de lanzamiento y el ciclo comenzó a moldear una propuesta que combinará elementos clásicos con dinámicas inéditas.
Del Moro sostuvo hace unos meses, en una charla con Intrusos, que la temporada dividirá el espacio entre participantes famosos y personas sin exposición pública. “Se viene también una nueva edición: una parte de la casa van a ser famosos y otras no, así que la gente ya se está anotando”, afirmó ante Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.
El recorrido en la casa de Gran Hermano
El equipo técnico recorrió con él cada ambiente, mientras el casting presencial continúa en la productora donde históricamente se selecciona a los participantes. El conductor describió que su rol incide en la mirada general del armado sin intervenir en tareas ejecutivas. “Yo participo desde otro lugar, desde un armado un poco más general. Soy parte del equipo, pero no soy productor ejecutivo. Me gusta estar, me gusta ver, pero cuando está un poco más avanzada la cosa”, señaló sobre su lugar en la mecánica interna.
El proceso sumó otro movimiento cuando Ángel De Brito confirmó en LAM que Thiago Medina volverá al reality luego del accidente que lo mantuvo internado un mes. “Va a ingresar a la casa uno, él va a entrar a la casa y ella va a estar en el panel”, explicó sobre el esquema que separará el encierro y el análisis televisivo.
Daniela Celis ocupará el panel, enfocada en examinar conductas, decisiones y roces que se generen dentro del programa. La noticia provocó reacciones inmediatas. Fefe Bongiorno advirtió: “Está bien pensado porque a la primera que él empiece a estar con alguien, Daniela va a reaccionar”. Yanina Latorre sumó una lectura directa: “Él me aburre, ella me encanta”. La expectativa quedó instalada en un ciclo que apuesta a tensiones, vínculos rotos y posibles conflictos en tiempo real.