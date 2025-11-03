3 de noviembre de 2025 - 13:21

Quién es la estrella internacional de realities que Del Moro quiere en Gran Hermano: "Es su debilidad"

Santiago del Moro y la producción del reality tienen en la mira a una súper famosa para que sea parte de Gran Hermano Generación Dorada por marcada personalidad.

Gran Hermano se prepara para volver a la pantalla de Telefe en febrero de 2026 con una edición totalmente renovada. La próxima temporada, denominada “Generación Dorada”, combinará participantes desconocidos con figuras del espectáculo, en un intento de actualizar el formato y atraer nuevas audiencias.

Mientras el canal ya abrió las inscripciones oficiales para quienes sueñen con entrar a la casa más famosa del país, Santiago del Moro confirmó su continuidad al frente de la conducción tras renovar su contrato con Telefe.

Laura Bozzo, la "debilidad" de Santiago del Moro

Según reveló Marina Calabró, el conductor ya tiene en mente a una figura internacional que quisiera sumar al reality y que, según sus propias palabras, “es su debilidad”. Se trata de Laura Bozzo, la reconocida presentadora peruana que marcó una época en la televisión latinoamericana con su estilo frontal y polémico.

“La que encabeza la lista de Santiago, el primer nombre de muchos, es Laura Bozzo, una reina de la televisión internacional. Seguro la recuerdan por la frase ‘Que pase el desgraciado’. Del Moro siempre tuvo devoción y debilidad por Laura Bozzo”, contó Calabró al referirse a las preferencias del conductor.

Laura Bozzo podría ser parte de Gran Hermano Generación Dorada.

Laura Bozzo se convirtió en una figura emblemática de la televisión hispana en los años 2000. Su programa “Laura en América” alcanzó altos niveles de audiencia en toda Latinoamérica, caracterizado por un formato que combinaba denuncias sociales, conflictos familiares y exposiciones públicas cargadas de dramatismo.

Su estilo explosivo, su tono de voz inconfundible y sus enfrentamientos en vivo la transformaron en un ícono de la televisión popular, pero también en una figura controvertida.

El giro internacional que podría dar Gran Hermano en Argentina

En los últimos años, Bozzo participó en varios realities internacionales, entre ellos “La Casa de los Famosos” en México y “Gran Hermano VIP” en España, donde demostró su carisma y su capacidad para generar conflicto y contenido televisivo.

Su presencia divide opiniones, pero garantiza entretenimiento y repercusión, algo que la producción de Gran Hermano valora especialmente. Por lo que incluir a Laura Bozzo en el reality argentino podría darle un giro internacional y sumar un condimento extra al formato tradicional.

Laura Bozzo tiene experiencia en Gran Hermano.

Su personalidad intensa, su habilidad para dominar las cámaras y su trayectoria en programas de convivencia la convierten en una figura ideal para el tipo de televisión que busca Telefe.

Mientras tanto, el canal continúa con los castings abiertos a través de su página oficial, donde los mayores de edad pueden postularse para formar parte de esta nueva etapa del exitoso programa.

