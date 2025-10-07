Marley destrozó a Santiago del Moro por la conducción del Martín Fierro y la reacción a su premio de Oro

Marley regresó a la Argentina y, fiel a su estilo, no esquivó la polémica que rodeó a la última entrega de los Premios Martín Fierro a la televisión 2025 , ceremonia que tuvo como anfitrión a Santiago del Moro y no tuvo reparos para expresar su opinión.

Desde su regreso, el conductor de “Por el mundo” se refirió a los comentarios que surgieron tras la gala y dejó claro cuál es su postura sobre la forma en que se eligen los ganadores.

“Estoy de acuerdo en el que el Martín Fierro es raro, hay cosas que no tienen lógica, pero también es ridículo decir que alguien no gane porque ya ganó el año pasado porque sino es una repartija de premios”, expresó Marley en diálogo con el ciclo “Puro Show”.

El conductor consideró que hay premiaciones que generan sospechas y apuntó directamente a la posibilidad de que existan irregularidades en la votación. “ Sospecho de muchos rubros que es así, que alguien pida una auditoría y vemos. En algún momento se tiene que aclarar”, sostuvo.

Con su habitual franqueza, también analizó el desempeño de Santiago del Moro al frente de la gala , y retomó una observación que ya había hecho en otras oportunidades, vinculada a la forma en que se manejan las emociones durante el evento.

“La emoción de él fue rara. Si abro el sobre y veo que dice Marley, me emociono en el momento. Cómo voy a abrir el sobre, ver el nombre, leerlo y emocionarme 15 minutos después, eso es lo que hay que cambiar, no puede ser que todo el mundo sepa los ganadores y que tengas que actuar la sorpresa”, afirmó.

Santiago del Moro se llevó el oro

El picante comentario de Marley sobre la conducción de los Martín Fierro

Marley, que fue conductor del Martín Fierro en ocho ocasiones, también reconoció que en esta oportunidad prefirió estar lejos de la ceremonia y disfrutar de su tiempo fuera del país. “Lo hice ocho veces, si me toca de nuevo lo haré, pero la verdad que la pasé mejor en Japón que sentado ahí”, señaló con humor.

De esta manera, el conductor sumó su voz a las críticas que surgieron en los últimos días y dejó abierta la puerta para que la organización de los premios revise sus métodos y devuelva transparencia a una de las ceremonias más tradicionales de la televisión argentina.