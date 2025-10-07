¿Qué es "31 Minutos"?, los títeres chilenos de los que habla el mundo tras su show en el Tiny Desk

El nuevo Tiny Desk Concert de NPR Music se volvió viral en cuestión de horas, pero esta vez no por una estrella del pop o del rock, sino por un grupo muy particular: los títeres de 31 Minutos , un icónico programa infantil chileno que marcó a toda una generación en América Latina .

Con humor, nostalgia y canciones inolvidables, 31 Minutos , liderado por el carismático Tulio Triviño , se presentó por primera vez en Washington, la rompieron y se posicionaron como una de las tendencias más buscadas del día en redes sociales.

"Soy Tulio Triviño y esta es la primera vez en Washington de 31 minutos, que es exactamente el tiempo en que expiran nuestras visas de trabajo", bromeó el títere al comienzo del show.

31 Minutos nació en Chile a principios de los 2000 , como una parodia de los noticieros de televisión , creada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano para el canal público TVN . Lo que comenzó como un experimento humorístico se transformó en un éxito cultural que conquistó tanto a niños como adultos en toda Latinoamérica.

El programa recreaba un noticiero con reportajes, entrevistas y segmentos deportivos protagonizados por muñecos con personalidades únicas , encabezados por Tulio Triviño , un presentador vanidoso y torpe con forma de mono y botones amarillos como ojos.

Junto a él estaban Juan Carlos Bodoque, un periodista idealista con conciencia ecológica; Policarpo Avendaño, el reportero estrella; y Juanín Juan Harry, el sufrido productor del canal.

Además de su humor, 31 Minutos destacó por su sección musical, donde presentaban temas originales: "Mi muñeca me habló", "Equilibrio espiritual", Baila sin César" o "Diente blanco no te vayas", muchas se incluyeron en su Tiny Desk.

El Tiny Desk de 31 Minutos duró 21 minutos y fue grabado en Washington con un equipo de 15 personas entre músicos, titiriteros y productores.

Antes de viajar, el equipo reconstruyó una réplica del estudio de NPR en Santiago de Chile para ensayar el guion y las canciones durante dos semanas. "Pasaron 23 años y pareciera que no hay límites. Seguimos encontrando nuevos espacios, seguimos de gira, seguimos haciendo películas. Nos siguen presentando proyectos que nos obligan a seguir siendo originales y auténticos", contó Álvaro Díaz a El País de España.

Televisión, cine y giras por Latinoamérica

Tras tres temporadas en televisión, 31 Minutos trascendió la pantalla: tuvo una película (2008), múltiples giras en vivo por Latinoamérica, y hoy cuenta con un museo itinerante y una nueva película en producción, Calurosa Navidad, coproducida por Prime Video.