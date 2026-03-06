Escándalo en el complejo Los Libertadores: las graves irregularidades que detectaron en el ingreso a Chile

Una auditoría detectó una serie de deficiencias estructurales y operativas en los controles del complejo chileno Los Libertadores , principal cruce terrestre para miles de argentinos que van a Chile .

El hallazgo más grave es una vulnerabilidad en el acceso que permite que vehículos provenientes de Argentina ingresen a Chile utilizando e l carril destinado a la salida del país , lo que les permite eludir completamente los controles obligatorios.

La situación quedó expuesta en el Informe N° 854 de 2025 de la Contraloría Regional de Valparaíso, que analizó el funcionamiento del complejo entre enero de 2024 y marzo de 2025. Según el documento, esta falla era conocida por las autoridades desde 2021 , pero hasta el momento no había sido corregida.

Ante las irregularidades detectadas, la Contraloría instruyó a la Dirección Regional de Aduana de Los Andes y a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso iniciar sumarios administrativos. Ambos organismos deberán comenzar esos procesos dentro de un plazo de 15 días hábiles.

El relevamiento, publicado en varios medios trasandinos, detectó problemas en el sistema de vigilancia del complejo fronterizo Los Libertadores.

La auditoría advirtió la ausencia de un circuito perimetral de cámaras, la existencia de puntos ciegos que permitirían ingresos irregulares y limitaciones en el sistema de monitoreo, que solo permite observar las cámaras en tiempo real, sin acceso a registros históricos.

Las demoras en el Complejo Los Libertadores se redujo a dos horas durante la tarde del lunes. Foto Gendarmería Nacional Argentina. Ingreso al complejo Los Libertadores en Chile Gendarmería Nacional

Además, el organismo cuestionó el bajo alcance de las fiscalizaciones realizadas por el servicio aduanero.

De acuerdo con los datos relevados, apenas se revisó el 2,99% de las Declaraciones de Ingreso (DIN) y el 0,42% de los Documentos Únicos de Salida (DUS) tramitados en ese período, una cobertura que la Contraloría consideró insuficiente para un complejo fronterizo de alto tránsito.

La auditoría también detectó una subutilización de los recursos tecnológicos disponibles. Por ejemplo, el camión escáner destinado al control de cargas funcionó principalmente durante el horario diurno, con jornadas que variaron entre las 8 y 16, pese a que el complejo opera las 24 horas. Es sabido cada año cómo los conductores reclaman por las demoras en la atención en la aduana.

El equipo, además, registró 54 días sin funcionamiento en Los Libertadores debido a fallas técnicas, tareas de mantenimiento o falta de personal capacitado, y otros 25 días en los que operó menos de cinco horas.

Paso a Chile, complejo Los Libertadores Paso a Chile, complejo Los Libertadores Marcelo Álvarez / Los Andes

A estas dificultades se suma que el escáner no cuenta con una conexión eléctrica permanente y debe funcionar con generador, derivando en traslados semanales para cargar combustible, dejando al complejo sin ese recurso durante el proceso.

El sistema tampoco está integrado al sistema de Declaración de Ingreso, tal como había sido comprometido por el proveedor.

El informe también advirtió sobre prácticas operativas que podrían comprometer los estándares de seguridad. En algunos procedimientos, funcionarios utilizaron teléfonos personales y aplicaciones externas para tomar y enviar imágenes de fiscalización, una modalidad que no cumple con los protocolos formales.

En materia de procesos aduaneros, la Contraloría detectó irregularidades en autorizaciones de aforo en destino. Se trata de situaciones que podrían generar riesgos de manipulación de mercancías, subdeclaración de cargas y eventuales evasiones tributarias.