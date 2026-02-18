Difícil resistirse a las frutillas con chocolate que venden en las playas de Chile , tan elegidas por los mendocinos en cada verano .

Ni caminar ni bicicleta fija: el ejercicio simple para el corazón y la circulación de adultos mayores

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, rápidas y sin harina para hacer del 16 al 20 de febrero

Apenas a 1.000 pesos chilenos , son accesibles para todos. Pero el baño no sería chocolate como tantos creen. De hecho, se instaló hace varios días una versión muy polémica: ¿es cera?

El escándalo inició por una observación lógica: el chocolate no se derrite pese al intenso sol al que es sometido por los vendedores ambulantes durante toda la tarde.

Ante las denuncias, las autoridades sanitarias aumentaron los controles en playas como la de El Tabo, donde detectaron componentes insalubres en los palillos de las frutillas con "chocolate".

Según el director de Seguridad Pública, Pedro Rodríguez, sometieron la cobertura de las frutillas al fuego para comprobar su reacción. “Se vuelve una bola de fuego, se quema, emite humo negro y claramente eso es un producto tóxico , no es un chocolate común”, dijo la autoridad a la radio BioBio.

No es chocolate: se supo con qué cosa bañan a las frutillas en las playas de Chile

No es chocolate: se supo con qué cosa bañan a las frutillas en las playas de Chile

“Existe un peligro real para la vida”, advirtió Rodríguez, señalando que podrían provocar intoxicaciones y complicaciones de salud.

Pese a la preocupación generada en redes sociales, la autoridad sanitaria aclaró que no se reportaron personas afectadas por el consumo de estas frutillas.

"Nosotros tenemos certeza de que esto no es chocolate, de que puede ser cera porque se pone dura, no le afecta el sol", aportó un fiscalizador en entrevista con el canal Mega. "Un chocolate común se derrite rápidamente, mientras que los vendedores se pasean al sol y no pasa nada", agregó.

Finalmente, después de analizar muestras, Heinz Wuth, de Ciencia y Cocina, descartó en un reportaje televisivo que se trate de cera y confirmó que corresponde a un sucedáneo de chocolate, elaborado con grasas vegetales que reemplazan la manteca de cacao.