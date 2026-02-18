18 de febrero de 2026 - 19:09

No busques más: cuál es la mejor playa de Chile para visitar en 2026, según la IA

Basada en grandes cantidades de información de turistas y locales, la inteligencia artificial pudo determinar cual es el destino más conveniente para visitar en Chile durante el verano.

La playa chilena que te hará sentir como en el Caribe, lejos del ruido de la ciudad dónde queda y cómo llegar (4)
Por Redacción

La inteligencia artificial identificó cuáles son las playas más destacadas de Chile tras analizar preferencias de viajeros, condiciones naturales y nivel de desarrollo turístico. El interés por estos destinos ha crecido en el último tiempo especialmente durante este verano, tras el aumento de la búsqueda de lugares para vacacionar frente al mar.

Por Redacción Sociedad
Con el dólar en Chile a 855 pesos chilenos, el valor convertido cambia el análisis para los argentinos.

Samsung Galaxy S25 Ultra: cuánto sale en Chile comparado con Argentina

Por Melisa Sbrocco

Entre los argentinos, las costas chilenas figuran entre las opciones más elegidas por su cercanía y la facilidad para llegar, mientras que en el litoral argentino también existen balnearios que sobresalen por sus características únicas y su oferta para el turismo.

Por qué se utiliza la IA para estos estudios

El uso de inteligencia artificial para este tipo de evaluaciones responde a su capacidad de procesar grandes volúmenes de información turística, opiniones de visitantes y características geográficas. A partir de este procedimiento, el sistema estableció que la playa más destacada de Chile es Bahía Inglesa, mientras que en Argentina sobresale Las Grutas. Ambos destinos presentan condiciones naturales particulares junto con infraestructura consolidada, factores que influyen en su posicionamiento dentro de las preferencias turísticas.

Especialistas consultados por la inteligencia artificial describen que “una de las playas que con mayor frecuencia encabeza las evaluaciones es Bahía Inglesa, ubicada en la Región de Atacama”. Según el análisis, este balneario se distingue por sus “aguas sorprendentemente claras y tonalidades turquesas poco habituales en el litoral del Pacífico sudamericano”, además de “arenas blancas y finas que contrastan con el entorno desértico”.

El sistema también señala que la presencia de clima soleado durante gran parte del año y un mar relativamente calmo genera condiciones “favorables para el descanso y las actividades náuticas”. En comparación con otros destinos costeros chilenos, la evaluación destaca que “su infraestructura hotelera, oferta gastronómica y accesibilidad consolidan su posición como uno de los destinos de playa más completos del país”.

Cuál es la mejor playa de Argentina

En el caso argentino, el sistema sostiene que “numerosos viajeros y especialistas en turismo coinciden en destacar a Las Grutas, en la provincia de Río Negro, como una de las más bellas del país”. Este destino patagónico se ubica sobre el Golfo San Matías y presenta rasgos poco habituales, entre ellos aguas relativamente cálidas, extensas superficies de arena dorada y formaciones geológicas características.

Imágenes de Las Grutas

El informe explica que “uno de los principales motivos por los que Las Grutas suele encabezar los rankings es la temperatura del agua”, ya que las corrientes marinas y la configuración del golfo permiten condiciones más agradables para el baño que en otras zonas del Atlántico argentino.

Por Redacción
Por Redacción Sociedad
Por Ignacio de la Rosa
Por Oscar Guillén