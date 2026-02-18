Cierra el paso Cristo Redentor por el mosquito del dengue: hasta cuándo

Chile definió suspender la atención por tareas de desinfección ante el hallazgo de un ejemplar sospechoso del vector Aedes aegypti.

Mosquito del dengue: el paso Cristo Redentor cierra por tareas de desinfección

Cerrarán entre jueves y viernes el paso Cristo Redentor para realizar una desinfección, a raíz del hallazgo de un ejemplar adulto de mosquito altamente sospechoso Aedes aegypti, en el complejo Los Libertadores.

Las autoridades de Chile tomaron esta decisión de "aplicación química" para prevenir eventuales brotes de dengue y enfermedades vectoriales en Valparaíso.

En un comunicado firmado por la coordinación de ambos países, explicaron que el tránsito quedará suspendido desde las 10 de la mañana del jueves 19 de febrero, en ambas direcciones y para todo tipo de vehículos, en las localidades de Uspallata y Guardia Vieja, respectivamente.

En tanto, el cierre del túnel será por 24 horas, entre las 12 del mediodía del jueves y las 12 del viernes 20 de febrero.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. El año pasado, también en el mes de febrero, se había suspendido la circulación por el paso Cristo Redentor como parte de la misma desinfección derivada de otro mosquito Aedes aegypti.