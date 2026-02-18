Cierra el paso Cristo Redentor por el mosquito del dengue: hasta cuándo

Cerrarán entre jueves y viernes el paso Cristo Redentor para realizar una desinfección, a raíz del hallazgo de un ejemplar adulto de mosquito altamente sospechoso Aedes aegypti, en el complejo Los Libertadores.
Las autoridades de Chile tomaron esta decisión de "aplicación química" para prevenir eventuales brotes de dengue y enfermedades vectoriales en Valparaíso.
En un comunicado firmado por la coordinación de ambos países, explicaron que el tránsito quedará suspendido desde las 10 de la mañana del jueves 19 de febrero, en ambas direcciones y para todo tipo de vehículos, en las localidades de Uspallata y Guardia Vieja, respectivamente.
En tanto, el cierre del túnel será por 24 horas, entre las 12 del mediodía del jueves y las 12 del viernes 20 de febrero.
El año pasado, también en el mes de febrero, se había suspendido la circulación por el paso Cristo Redentor como parte de la misma desinfección derivada de otro mosquito Aedes aegypti.
El Aedes aegypti es mucho más que un simple insecto molesto: es el principal transmisor de virus que afectan a millones de personas. A diferencia de otros mosquitos, este es netamente urbano y doméstico: vive donde vivimos nosotros.
Con sus reconocibles marcas blanquecinas, su peligrosidad no radica en la picadura en sí, sino en su capacidad para actuar como un "taxi" biológico para virus como el dengue, fiebre amarilla, zika y chikungunya.
Lo más preocupante es la resistencia de sus huevos, que pueden sobrevivir pegados a un recipiente seco durante más de un año, esperando apenas un poco de agua estancada para eclosionar y reiniciar el ciclo.
Eliminar cualquier objeto que acumule agua, girar los baldes y limpiar profundamente los bordes de los bebederos de mascotas son las únicas estrategias reales para romper su ciclo de reproducción y mantener a nuestras familias a salvo de intrusos alados.