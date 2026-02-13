Carnaval en Chile: la demora en el paso Cristo Redentor y un radical cambio respecto a 2025

En la previa del fin de semana largo por Carnaval, que se extenderá con dos feriados el lunes 16 y el martes 17 de febrero, el paso Cristo Redentor refleja una postal bastante tranquila en comparación a otros años: hasta el mediodía había apenas una hora de demora para cruzar a Chile.

Los bomberos rescataron a una familia tras el derrumbe de una casa en Godoy Cruz

Revocan la prisión domiciliaria de un contrabandista que residía en conocido barrio privado de Godoy Cruz

Así lo informaron desde Gendarmería Nacional en esta mañana de viernes, en la que muchos mendocinos ya armaron mochilas y partieron rumbo al país vecino para tomarse un descanso exprés en las playas del Pacífico , principalmente, en la zona de Viña del Mar y balnearios aledaños.

Además, es un momento justo para aquellas familias que hacen compras para el nuevo ciclo lectivo, próximo a empezar en las escuelas.

A excepción de la reapertura del Paso posterior a la tormenta de dos días , febrero mostró, por ahora, escasas demoras en el complejo chileno Los Libertadores.

Los 60 minutos de espera de este viernes marcan un fuerte contraste con lo registrado en el mismo fin de semana largo de Carnaval, a principios de marzo de 2025, cuando la demora había sido de hasta siete horas.

El del año pasado era otro panorama con un cambio más conveniente para los argentinos. Mientras que hoy las casas de cambio de Chile entregan unos 850 pesos chilenos por cada dólar, la cotización estuvo a CLP 950 en igual época de 2025.

A cuánto cotiza el peso chileno hoy en Mendoza Chile ya no es tan barato como en el verano 2025 Imagen ilustrativa / Web

Con un tipo de cambio más bajo en Chile, los precios en dólares se encarecen. Por ejemplo, un producto valuado en 400.000 pesos chilenos, que en febrero de 2025 equivalía a unos 421 dólares (con la cotización a CLP 950), un año después pasó a costar cerca de 470 dólares, reflejando el impacto directo del fortalecimiento del peso chileno, algo que se ve desde la victoria presidencial del derechista José Antonio Kast en diciembre pasado.

Además se suman los máximos históricos registrados en la valuación del cobre, principal producto de exportación del país trasandino, que fortalece los términos de intercambio y mejora las expectativas de flujo, aportando soporte al tipo de cambio.

Frente a este panorama, los argentinos que van a ciudades turísticas del país trasandino se ven obligados a reajustar sus presupuestos, ya que el cálculo de los gastos será mayor.

Cómo pagar las compras en Chile y qué conviene más

Como cambiar chilenos en las "cuevas" de Argentina significa perder dinero (entre 1.750 y 1.800 pesos chilenos por cada $1.000), los turistas llevan los dólares a Chile y acuden a las casas de cambio, aunque un billete a 850-855 pesos chilenos (en enero estuvo en 870) tampoco deja tanto rédito.

Siempre la opción más conveniente y segura es usar la tarjeta de crédito, previamente habilitada para pagos internacionales. Luego se hace el "stop debit" entre la fecha de cierre y vencimiento, y se cancela el gasto con los dólares. Así se accede al cambio minorista, hoy en $1.415 (BNA).

Viña del Mar, Chile Viña del Mar, Chile Web

¿Y la de débito? También es buena opción, siempre que se configure restar el gasto de la caja de ahorro en dólares. El problema es que estás más expuesto a fraudes o robos, a veces con gastos difíciles de desconocer ante el banco porque la plata ya fue debitada en el momento de la transacción.

Este verano, los argentinos en Chile también se animaron a usar la billetera virtual Prex, pero no todos los comercios la aceptan.