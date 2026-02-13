Carnaval en Chile: la demora en el paso Cristo Redentor y un radical cambio respecto a 2025

Así lo informaron desde Gendarmería Nacional en esta mañana de viernes, en la que muchos mendocinos ya armaron mochilas y partieron rumbo al país vecino para tomarse un descanso exprés en las playas del Pacífico, principalmente, en la zona de Viña del Mar y balnearios aledaños.
Además, es un momento justo para aquellas familias que hacen compras para el nuevo ciclo lectivo, próximo a empezar en las escuelas.
Un verano más tranquilo: menos mendocinos cruzan a Chile
El del añopasado era otro panorama con un cambio más conveniente para los argentinos. Mientras que hoy las casas de cambio de Chile entregan unos 850 pesos chilenos por cada dólar, la cotización estuvo a CLP 950 en igual época de 2025.
Con un tipo de cambio más bajo en Chile, los precios en dólares se encarecen. Por ejemplo, un producto valuado en 400.000 pesos chilenos, que en febrero de 2025 equivalía a unos 421 dólares (con la cotización a CLP 950), un año después pasó a costar cerca de 470 dólares, reflejando el impacto directo del fortalecimiento del peso chileno, algo que se ve desde la victoria presidencial del derechista José Antonio Kast en diciembre pasado.
Además se suman los máximos históricos registrados en la valuación del cobre, principal producto de exportación del país trasandino, que fortalece los términos de intercambio y mejora las expectativas de flujo, aportando soporte al tipo de cambio.
Frente a este panorama, los argentinos que van a ciudades turísticas del país trasandino se ven obligados a reajustar sus presupuestos, ya que el cálculo de los gastos será mayor.
Cómo pagar las compras en Chile y qué conviene más
Como cambiar chilenos en las "cuevas" de Argentina significa perder dinero (entre 1.750 y 1.800 pesos chilenos por cada $1.000), los turistas llevan los dólares a Chile y acuden a las casas decambio, aunque un billete a 850-855 pesos chilenos (en enero estuvo en 870) tampoco deja tanto rédito.
Siempre la opción más conveniente y segura es usar la tarjeta decrédito, previamente habilitada para pagos internacionales. Luego se hace el "stop debit" entre la fecha de cierre y vencimiento, y se cancela el gasto con los dólares. Así se accede al cambio minorista, hoy en $1.415 (BNA).
¿Y la de débito? También es buena opción, siempre que se configure restar el gasto de la caja de ahorro en dólares. El problema es que estás más expuesto a fraudes o robos, a veces con gastos difíciles de desconocer ante el banco porque la plata ya fue debitada en el momento de la transacción.
Este verano, los argentinos en Chile también se animaron a usar la billeteravirtual Prex, pero no todos los comercios la aceptan.