9 de febrero de 2026 - 09:09

Feriados de febrero por Carnaval en 2026: serán antes de lo planeado

Llega a Argentina un fin de semana largo de cuatro días, ideal para una escapada turística. Las fechas, en detalle.

Feriados de febrero por Carnaval en 2026: serán antes de lo planeado

Feriados de febrero por Carnaval en 2026: serán antes de lo planeado

Foto:

LA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Resta muy poco tiempo para el doble feriado de Carnaval, fechas que muchos argentinos eligen para una escapada turística antes del regreso a clases. A diferencia de 2025, este año no será en marzo, sino que antes de lo previsto: 16 y 17 de febrero.

Leé además

epico video en la favela mas grande de rio de janeiro: cuanto sale el tour por rocinha que es furor

Épico video en la favela más grande de Río de Janeiro: cuánto sale el tour por Rocinha que es furor

Por Rodrigo Cuello
verano en brasil: el pueblito de playas transparentes y arena blanca que parece del caribe

Verano en Brasil: el pueblito de playas transparentes y arena blanca que parece del Caribe

Por Andrés Aguilera

¿Cuándo son los feriados de Carnaval en 2026?

En Argentina, los feriados del Carnaval 2026 serán el lunes 16 y martes 17 de febrero, dando lugar a un fin de semana largo de cuatro días desde el sábado 14.

En 2025, habían ocurrido a inicios de marzo.

Cuándo son los feriados de Carnaval en 2026: será antes de lo planeado
Cuándo son los feriados de Carnaval en 2026: será antes de lo planeado

Cuándo son los feriados de Carnaval en 2026: será antes de lo planeado

¿Cuál es el origen del feriado de Carnaval?

El Carnaval es una festividad asociada a la Cuaresma, que es el periodo de cuarenta días desde el miércoles de ceniza hasta la víspera del domingo de Resurrección, tiempo de ayuno y penitencia en memoria de los cuarenta días que ayunó Jesús en el desierto, y en preparación de la Semana Santa y la Pascua.

Carnaval San Carlos 2025 3.jpg
En varias ciudades y pueblos se celebra Carnaval en las calles

En varias ciudades y pueblos se celebra Carnaval en las calles

¿Por qué cambia la fecha del Carnaval cada año?

La fecha en que se desarrolla sigue la definición de la Pascua. Según la Iglesia católica, el Martes de Carnaval debe producirse siempre 46 o 47 días (si el año es bisiesto) antes del Domingo de Pascua (cuyo significado es la resurrección del profeta Jesucristo) y 40 días antes del Domingo de Ramos (fecha que pone fin a la Cuaresma y en la que los cristianos conmemoran la entrada de Jesús en Jerusalén, dando comienzo oficialmente a la Semana Santa).

Es decir, antes de establecer cuándo será el Carnaval cada año, primero hay que definir cuándo será la Pascua y esta se celebra después de la primera luna llena, en el equinoccio de otoño en el hemisferio sur. Así que, según este cálculo, en los países que siguen el cristianismo, el Carnaval siempre tiene lugar entre febrero y marzo, pero en días diferentes.

La celebración tiene particularidades según el país, así como también cambia la extensión del festejo. En algunos países dura cuatro días, desde el sábado de Carnaval, pero en otros puede extenderse hasta seis días y comienza el jueves anterior.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Lenovo M11 incluye teclado y lápiz táctil, pensados para estudio, trabajo y entretenimiento diario.

Tablet Lenovo: cuánto sale en Chile el modelo M11 de 128GB comparado con Argentina

Por Melisa Sbrocco
Cuándo cae Pascua en 2026 y qué días serán feriados en Argentina

Con "nuevo" feriado: cuándo cae Pascua en 2026 y qué días no se trabaja en Argentina

Por Redacción Sociedad
Cuándo son los feriados de Carnaval en 2026: será antes de lo planeado

Cuánto falta para los feriados de Carnaval en 2026: serán antes de lo planeado

Por Redacción Sociedad
Cuándo caen los feriados de Carnaval en 2026.

Carnaval 2026: dos feriados nacionales que habilitan un descanso extendido

Por Redacción Sociedad