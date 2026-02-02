2 de febrero de 2026 - 11:51

Verano en Brasil: el pueblito de playas transparentes y arena blanca que parece del Caribe

Aguas cristalinas, piscinas naturales y un clima cálido todo el año lo convierten en uno de los destinos más paradisíacos de Brasil para el verano.

Por Andrés Aguilera

Cuando se habla de playas que parecen del Caribe sin salir de Brasil, hay un nombre que se repite cada vez más entre viajeros argentinos: Maragogi. Este pequeño destino del nordeste brasileño se destaca por sus aguas increíblemente transparentes, arena blanca y un ritmo tranquilo, ideal para disfrutar el verano sin multitudes extremas.

Un pueblito costero con fama internacional

Maragogi se encuentra en el estado de Alagoas, entre Maceió y Recife, y forma parte de la llamada Costa de los Corales, la mayor área continua de arrecifes de coral de Brasil.

A diferencia de grandes ciudades balnearias, conserva un perfil de pueblo chico, con centro compacto, vida tranquila y una relación directa con el mar.

image

Ese equilibrio entre infraestructura turística y ambiente relajado es uno de sus grandes atractivos.

El secreto de sus aguas transparentes

Lo que hace único a Maragogi son sus galés, piscinas naturales que se forman mar adentro cuando baja la marea.

Estas lagunas de agua cristalina permiten ver peces de colores, corales y el fondo arenoso con una claridad poco común incluso para estándares caribeños.

El fenómeno está regulado por organismos ambientales: el acceso se realiza con embarcaciones autorizadas y cupos diarios, una medida clave para preservar el ecosistema.

Playas amplias y arena clara

Las playas urbanas y rurales de Maragogi se caracterizan por su arena blanca y fina, mar calmo y extensiones amplias, ideales para caminar, descansar o pasar el día sin aglomeraciones.

Entre las más conocidas se destacan Antunes, Barra Grande y Ponta de Mangue, todas con un perfil familiar y relajado.

El mar suele ser cálido durante todo el año, con temperaturas que rondan los 26 a 28 °C, incluso fuera de temporada alta.

Snorkel, descanso y naturaleza

Además del snorkel en las galés, Maragogi ofrece actividades suaves como paseos en jangada, caminatas por la costa y excursiones cortas a playas vecinas.

image

No es un destino de fiesta intensa: la mayoría de los visitantes elige descansar, disfrutar del paisaje y bajar el ritmo.

Esto lo vuelve ideal tanto para parejas como para familias y adultos mayores.

Gastronomía simple y sabores del nordeste

La cocina local se basa en pescados frescos, camarones, arroz, mandioca y coco. Platos como la moqueca, el pescado con leche de coco y los jugos tropicales forman parte de una gastronomía sabrosa y liviana, perfecta para el clima cálido.

Los restaurantes suelen ser pequeños, con mesas al aire libre y atención relajada.

Cómo llegar desde Argentina

Desde Argentina, la forma más habitual de llegar es volar a Maceió o Recife (con o sin escalas) y luego continuar por ruta entre 2 y 3 horas hasta Maragogi. El trayecto es sencillo y atraviesa paisajes costeros.

