"Vos, yo y el otro": la comedia del verano cierra enero con 5.000 espectadores

Más de 5.000 espectadores ya pasaron por el Teatro Imperial de Maipú para ver "Vos, yo y el otro" , la comedia que se consolidó como el gran fenómeno teatral del verano mendocino. Función tras función, el público viene ratificando lo que se percibe desde el estreno del pasado 3 de enero: la obra protagonizada por Gisela Bernal, Gastón Ricaud, Matías Montiel y Renzo “Chory” Occhionero se convirtió en una cita obligada para miles de mendocinos.

En apenas un mes en cartel, el espectáculo superó la barrera de los cinco mil asistentes y se instaló como un verdadero acontecimiento dentro de la escena teatral local. El éxito no solo se explica por el atractivo de un elenco que combina figuras nacionales con artistas de fuerte presencia en la provincia, sino también por una propuesta que apuesta a un humor filoso, actual y reconocible, capaz de generar identificación inmediata en el público.

Por sexto año consecutivo, Maipú levanta el telón de su principal sala durante las vacaciones de verano y vuelve a posicionarse como un polo clave dentro del circuito teatral argentino. En ese contexto, "Vos, yo y el otro" aparece como una apuesta dispuesta a revitalizar una escena que, en otros años, supo también tener ofertas en San Rafael y Capital.

La obra puede disfrutarse de miércoles a sábado a las 22, y los domingos a las 20, siempre en el Teatro Imperial. Las localidades están disponibles a través de EntradaWeb.com.ar y cuentan con una promoción de tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de todos los bancos, un incentivo que también contribuyó a sostener el flujo constante de espectadores.

Escrita por Martín Guerra, la comedia pone el foco en las relaciones de pareja y en esas tensiones cotidianas que, llevadas al extremo, pueden convertirse en disparadores de situaciones tan absurdas como desopilantes. Con un tono ágil y un humor que no esquiva temas incómodos, la obra se anima a explorar los vínculos, las crisis sentimentales y las decisiones límite que muchas veces se toman en nombre del amor.

La historia gira en torno a Amparo (Gisela Bernal) e Hilario (Gastón Ricaud), una pareja atravesada por discusiones constantes, idas y vueltas emocionales y conflictos en la intimidad. Harta de la situación, Amparo decide poner un límite y enfrenta a su pareja a una disyuntiva inesperada: experimentar un trío como intento desesperado por reavivar la relación o separarse de manera definitiva.

Completamente desbordado por la propuesta, Hilario busca refugio en su terapeuta, Victoria, interpretada por Renzo “Chory” Occhionero. Lejos de ser una profesional convencional, el personaje se mueve entre el caos y la improvisación, sumergiendo a su paciente en nuevos dilemas y situaciones aún más complejas. A este entramado se suma la figura de un posible candidato al trío: un oficinista inexperto, con serias dificultades para sociabilizar, que termina de detonar una cadena de escenas incómodas y profundamente hilarantes.

Un equipo sólido detrás del éxito

Además del elenco, la obra cuenta con una producción general a cargo de Renzo Occhionero y Gabriel García, con Micaela Delvalle como asistente de dirección y stage manager. La producción comercial también está en manos de Occhionero, quien logra articular un proyecto que combina eficacia escénica, timing humorístico y una clara conexión con el público.

Con una historia dinámica, contemporánea y cargada de humor, "Vos, yo y el otro" seguirá en temporada hasta final de febrero.