27 de enero de 2026 - 23:50

Javier Milei cantó en el teatro Roxy: puertas adentro fue ovacionado pero a la salida recibió insultos

El presidente cantó junto a Fátima Flórez y cerró el espectáculo ante una sala llena. Tras el show, Milei se retiró con custodia para participar de La Derecha Fest.

Javier Milei junto a Fátima Flórez en el teatro Roxy.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei protagonizó otra noche de alto impacto público al subirse al escenario del teatro Roxy, donde cerró como cantante y a puro rock el espectáculo teatral de Fátima Flórez. Su presentación fue recibida con una ovación sostenida, aunque a la salida del teatro se encontró con expresiones de rechazo inesperadas.

El mandatario actuó ante una sala colmada y durante toda la función recibió constantes muestras de apoyo: fue aplaudido al ingresar, se sacó fotos con el público y celebraron cada mención que la artista hizo sobre él. El momento más festejado fue su interpretación del “Rock del Gato”, tema que eligió para la ocasión y que interpretó acompañado por la voz y el baile de Flórez.

Luego de cantar, Milei agradeció al público, destacó la calidad artística de la actriz, reconoció el acompañamiento de los presentes y alentó a seguir apoyando el proyecto. Su despedida fue con la consigna: “Viva la libertad, carajo”.

El presidente llegó al teatro acompañado por su hermana Karina Milei y por la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello. En otra ubicación también estuvo presente el secretario de Cultura de la Nación, Leandro Cifelli.

Sin embargo, a pocos metros del Roxy y en las inmediaciones de la sala Radio City, comenzaron a escucharse insultos y consignas de rechazo provenientes de espectadores del show de Pedro Aznar y de algunas agrupaciones que se manifestaron con carteles. Al grito de “Que se vaya”, le recriminaron la situación de los incendios en la Patagonia y las alianzas del gobierno con Donald Trump.

Mientras tanto, dentro del teatro el clima se mantuvo festivo, con las imitaciones y cuadros humorísticos de Fátima Flórez y, sobre el final, con la presencia del presidente sobre el escenario.

No fue la primera vez que Milei asistió al Roxy para verla. Hace dos años, cuando eran pareja, presenció el espectáculo, subió al escenario para saludarla y cerró aquella visita con un beso. En esta oportunidad, aclaró la artista, el vínculo fue en carácter de amistad.

La participación musical del mandatario no fue improvisada. Durante la tarde, ambos ensayaron durante casi media hora. Milei eligió el tema y le imprimió su estilo característico, marcado por una interpretación enfática.

Tras retirarse del teatro con su custodia, el presidente se dirigió hacia la zona del faro, donde tenía otro compromiso: ser el orador final de La Derecha Fest, un encuentro organizado por sectores extremos de La Libertad Avanza.

