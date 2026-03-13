13 de marzo de 2026 - 11:57

Qué es el 'costo marginal', el término que usó Milei para intentar defender a Adorni y se le volvió en contra

El Presidente utilizó este término para justificar que la esposa del jefe de Gabinete viajara en el avión oficial a Nueva York.

Que es el costo marginal, el término técnico que usó Milei para defender a Adorni.

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Los Andes | Redacción Economía
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"Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido", escribió el mandatario en su cuenta de X, acusando de "ignorantes" a quienes critican el traslado de la mujer del funcionario.

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¿Qué es el costo marginal?

En economía, el costo marginal es el costo adicional que se asume por producir o agregar una unidad más de un bien o servicio. En términos matemáticos formales, se expresa como la derivada del costo total (CT) respecto a la cantidad (Q).

Aplicado al caso del avión presidencial ARG-01, el argumento de Milei se desglosa de la siguiente manera:

  • Gastos fijos: El vuelo a Nueva York ya estaba programado, los pilotos ya tenían sus haberes asignados y el combustible para la ruta ya estaba presupuestado.
  • Costo extra cercano a cero: Bajo esta lógica, subir a un pasajero adicional a un asiento que de otro modo viajaría vacío no incrementa el consumo de combustible ni los gastos operativos. Por lo tanto, el "costo marginal" de llevar a Angeletti sería, técnicamente, despreciable.

Si bien desde una perspectiva contable el argumento puede ser preciso, la defensa de Milei se contradice con sus propias medidas. Fue Manuel Adorni quien, en agosto de 2024, anunció un decreto que prohibía expresamente el uso de aeronaves públicas para el traslado de familiares o actividades ajenas a la agenda oficial.

Justamente sobre esto último muchos encontraron al intento de defensa del Presidente como inexacto e ilógico. No solo porque deja fuera de la "ecuación" la variable ética, sino porque esa lógica, la de justificar una acción como "costo marginal", habilitaría a comportamientos prohibidos, como "colarse" en el transporte público.

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