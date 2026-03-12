12 de marzo de 2026 - 19:57

Investigan los viajes de Manuel Adorni y de su esposa en una causa abierta por la fiscalía anticorrupción

La investigación preliminar analiza el viaje de la esposa del funcionario a Nueva York en el avión presidencial y un vuelo privado del propio Adorni a Punta del Este.

Manuel Adorni junto a su esposa Bettina Angeletti.

Manuel Adorni junto a su esposa Bettina Angeletti.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una investigación preliminar para analizar los viajes vinculados al vocero presidencial Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti.

Manuel Adorni junto a su amigo Marcelo Grandio, periodista en la TV Pública

"Lo pagó él con plata del Estado": Marcelo Grandio defendió el vuelo con Adorni a Punta del Este

Por Redacción Política
Javier y Karina Milei defendieron a Manuel Adorni tras las críticas por su viaje a Estados Unidos

Javier y Karina Milei defendieron a Adorni tras las críticas por su viaje a Estados Unidos con su esposa

Por Redacción Política

Según informaron fuentes del organismo al diario La Nación, el expediente busca determinar si existieron irregularidades en dos situaciones puntuales: el viaje de Angeletti a Nueva York en el avión presidencial y un vuelo privado realizado por Adorni hacia Punta del Este durante el feriado de Carnaval.

Una investigación preliminar

Desde la PIA señalaron que se trata de una etapa inicial destinada a reunir información. El proceso podría derivar en una denuncia penal, una recomendación administrativa o el archivo del expediente si no se detectan irregularidades.

La investigación también incluirá el viaje que el funcionario realizó junto a su amigo Marcelo Grandio, experiodista de la TV Pública. Según declaraciones públicas, el vuelo privado —de unos 35 minutos de duración— tendría un costo cercano a 10.000 dólares.

De acuerdo con lo informado, el análisis podría incluir una revisión patrimonial del funcionario para determinar cómo se financiaron los viajes.

El viaje a Nueva York

El expediente también abarca el traslado de Bettina Angeletti a Nueva York en el avión presidencial, en el marco de una comitiva que acompañó al presidente Javier Milei durante una visita oficial.

Angeletti no ocupa cargos públicos. En su perfil profesional se presenta como coach ontológica y especialista en desarrollo organizacional. Según explicó el propio Adorni, su esposa tenía un pasaje comercial previamente comprado por 5.438 dólares, que finalmente no utilizó.

bettina julieta angeletti 1
Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni.

Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni.

Denuncias judiciales y antecedentes

Las actuaciones se iniciaron luego de denuncias presentadas por la diputada Marcela Pagano y por el abogado Gregorio Dalbón. Por sorteo, las presentaciones quedaron radicadas en los juzgados federales a cargo de Ariel Lijo y Daniel Rafecas.

Las denuncias mencionan posibles delitos como malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York
Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York

El rol de la PIA

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas es un organismo especializado en investigar posibles hechos de corrupción o irregularidades cometidas por funcionarios de la administración pública nacional. Está dirigida por el fiscal Sergio Rodríguez y depende de la Procuración General de la Nación.

El organismo puede actuar de manera autónoma o colaborar con fiscales en causas judiciales ya iniciadas. Entre sus intervenciones más conocidas figura la investigación del llamado Vacunatorio VIP, que derivó en el procesamiento del exministro de Salud Ginés González García.

