12 de marzo de 2026 - 21:05

Lali Espósito le respondió a Manuel Adorni luego del escándalo por el viaje en el avión presidencial

La reacción de la artista apareció en medio de la polémica generada por el viaje que el funcionario realizó a Nueva York para participar de la Argentina Week.

Lali Espósito
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Lali Espósito y Pedro Rosemblat comparten una casa con estilo contemporáneo.

Así es la casa de Lali y Pedro Rosemblat: guitarras por todos lados, mucha luz y estilo contemporáneo

Por Agustín Zamora
La respuesta de Lali Espósito a Milei y los libertarios que la atacan: “No me permito que...”

Lali Espósito reaccionó con ironía tras conocer que Javier Milei escucha sus canciones: "Payaso"

Por Redacción Espectáculos

La frase de Adorni que se viralizó

En la entrevista, el vocero expresó: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”. La declaración se difundió rápidamente en redes sociales y generó una fuerte repercusión entre usuarios que cuestionaron la utilización del avión presidencial para el traslado.

Las críticas y comentarios se multiplicaron en distintas plataformas digitales, donde la frase del funcionario se convirtió en uno de los temas más comentados. En ese clima de discusión pública apareció la reacción de la cantante, que utilizó su cuenta de la red social X para publicar un breve mensaje que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la polémica.

Manuel Adorni
Manuel Adorni reemplazará a Guillermo Francos al convertirse en Director Titular en YPF.

Manuel Adorni reemplazará a Guillermo Francos al convertirse en Director Titular en YPF.

El primer gesto de Lali en redes

La artista realizó primero una publicación breve que consistió únicamente en un emoji de payaso. El gesto fue leído por varios usuarios como un guiño vinculado a una de sus canciones recientes, en la que ironiza sobre la situación política actual.

Ese simple mensaje alcanzó rápidamente una amplia difusión y generó miles de interacciones, con seguidores que debatieron si se trataba de una referencia directa a la polémica protagonizada por el vocero presidencial.

Embed

La respuesta que redobló la ironía

La situación escaló cuando otro usuario publicó un video con un comentario que hacía alusión a la artista y a la frase pronunciada por Adorni. Ante ese contenido, Lali decidió responder con un mensaje más explícito que volvió a generar repercusión.

Jajajajajjaaj, nos estamos deslomando... ¡serán shows inolvidablessss!”, escribió la cantante en tono irónico. La publicación fue interpretada como una referencia directa a la explicación que había brindado el funcionario sobre el viaje a Nueva York.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La pareja de Lali Espósito no fue vista en la presentación de su documental y alimentaron rumores de crisis. 

Lali Espósito sorprendió a Pedro Rosemblat en vivo y mostró su anillo de compromiso

Por Redacción Espectáculos
se suspendio el mercado cultural en el le parc: iban a actuar gratis la portuaria, los pericos y javier calamaro

Se suspendió el Mercado Cultural en el Le Parc: iban a actuar gratis La Portuaria, Los Pericos y Javier Calamaro

de soledad pastorutti a q lokura: cuando sera el festival del malbec y el olivo y donde comprar las entradas

De Soledad Pastorutti a Q' Lokura: cuándo será el Festival del Malbec y el Olivo y dónde comprar las entradas

Qué ocurre con la comida de MasterChef

Qué se hace con la comida que sobra en MasterChef: ¿se tira a la basura?