12 de marzo de 2026 - 17:07

Se suspendió el Mercado Cultural en el Le Parc: iban a actuar gratis La Portuaria, Los Pericos y Javier Calamaro

Los pronósticos de lluvia seguirán afectando shows y actividades al aire libre durante este fin de semana.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Uno de los planes gratuitos más esperados del fin de semana en Mendoza finalmente no se realizará. El Mercado Cultural, la propuesta que combinaba diseño, gastronomía y música en vivo, fue suspendido debido al pronóstico de tormentas previsto para los próximos días.

La actividad formaba parte de las celebraciones por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia y estaba organizada por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, a través de la Dirección de Industrias Creativas, en conjunto con la Municipalidad de Guaymallén y la Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil (AMEGAN).

El evento estaba programado para desarrollarse durante tres jornadas —desde este viernes a domingo— con entrada gratuita en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas obligaron a suspender la iniciativa, que prometía reunir a emprendedores, artistas y público en un mismo espacio dedicado a las industrias creativas.

El Mercado Cultural tenía como objetivo fomentar la circulación y comercialización de productos culturales, además de generar un punto de encuentro entre creadores locales y la comunidad. Para esta edición se habían seleccionado cerca de 100 emprendedores entre casi 300 postulantes, representando distintos rubros del sector creativo mendocino.

Entre las propuestas que iban a exhibirse se encontraban productos de cosmética orgánica, ilustración, marroquinería, cerámica y desarrollos vinculados a la tecnología, en una muestra que buscaba reflejar la diversidad y el crecimiento de la producción cultural independiente en la provincia.

La programación también incluía el Encuentro Provincial de Foodtrucks, que iba a desplegar un patio gastronómico con una amplia variedad de opciones para acompañar la experiencia cultural. A esto se sumaba una grilla de música en vivo pensada para atraer a públicos diversos, combinando artistas emergentes con figuras reconocidas de la escena del rock nacional.

Entre los espectáculos anunciados se encontraban las presentaciones de La Portuaria, Javier Calamaro y Los Pericos, además de distintas bandas locales y regionales que completarían la programación musical.

