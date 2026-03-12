Cómo canjear las entradas de la repetición de Vendimia para el show de Abel Pintos

El Gobierno de Mendoza confirmó la cancelación definitiva de la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia debido a las condiciones climáticas que afectan a la provincia. La decisión, que generó descontento en un sector de la población, se comunicó a través de los canales oficiales e informaron cómo proceder con el canje o devolución de entradas .

Según explicaron desde la organización, el pronóstico del tiempo no ofrece una ventana que permita reprogramar el espectáculo con garantías de seguridad y orden para el público. Por ese motivo, resolvieron cancelar de forma definitiva la segunda función del festejo vendimial en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Ante este escenario, las autoridades informaron que las personas que compraron entradas cuentan con dos alternativas para resolver la situación. La primera opción consiste en canjear los tickets por accesos para un recital especial que se realizará el domingo 15 de marzo . Desde la Subsecretaría de Cultura informaron a este medio que las puertas del Frank Romero Day abrirán a las 18 y los shows comenzarán a las 20.

Ese espectáculo contará con presentaciones de Abel Pintos, Angela Leiva y Maggie Cullen . Desde la organización destacaron que el valor de las entradas para ese show es superior al de las localidades de la Vendimia, por lo que el canje implicaría un beneficio para quienes decidan asistir.

El proceso de cambio de entradas comenzará este jueves 12 de marzo a las 12 del mediodía . Las personas interesadas deberán presentarse en los centros habilitados con el archivo PDF de la compra original , que contiene el código de la operación. No se aceptarán las entradas físicas entregadas durante el primer canje.

Además, los organizadores aclararon que la ubicación en el recital no será la misma que la asignada para la Vendimia y que los asistentes podrían ser reubicados en otros sectores del teatro.

Puntos de Canje en Gran Mendoza (abiertos hasta el domingo de 9 a 18hs)

Teatro Independencia (Chile esq. Espejo. Ciudad)

Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre esq. Godoy Cruz, Guaymallén)

Auditorio Angel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610. Ciudad)

Subsecretaría de Cultura (Gutiérrez 204. Ciudad)

Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280. San Rafael).

Auditorio Municipal de Tunuyán (Leandro N Alem 750. Tunuyán).

Salón Cultural predio Las Bóvedas (Godoy Cruz y Pirovano, San Martín).

Cómo gestionar la devolución de entradas

La segunda alternativa para los espectadores consiste en solicitar la devolución del dinero. Para iniciar ese proceso deberán enviar un correo electrónico con el código de venta al mail [email protected].

La organización informó que los reintegros se efectuarán entre el jueves 12 y el domingo 22 de marzo mediante el mismo medio de pago utilizado durante la compra.

Finalmente, aclararon que las personas que realicen el canje de sus entradas para el recital del domingo no podrán solicitar luego la devolución del dinero, ya que el cambio de tickets se considerará definitivo.