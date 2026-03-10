La magia de la Vendimia 2026 vuelve al Frank Romero Day con su noche de repetición este miércoles

Este miércoles 11 de marzo , el Teatro Griego Frank Romero Day volverá a abrirá sus puertas a partir de las 21 para la repetición del Acto Central, “90 cosechas de una misma cepa” .

Bajo la dirección general de Pablo Mariano Perri, la obra propone un recorrido artístico que integra música, danza y actuación para homenajear el patrimonio cultural y la identidad vitivinícola de Mendoza en el marco de los 9 0 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

El despliegue escénico contará con la participación de cientos de artistas , entre músicos, bailarines y actores, quienes recrearán momentos simbólicos del trabajo de la cosecha y las raíces mendocinas.

Como complemento de la repetición del acto central, la noche será amenizada por artistas locales de renombre como las Hermanas Abraham, Sebastián Garay y la banda Batos , quienes subirán al escenario mayor antes del gran cierre.

Uno de los cuadros del espectáculo “90 Cosechas de una misma cepa” en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Uno de los momentos más esperados de la velada será el show de drones que iluminará el cielo del teatro una vez más finalizado el espectáculo coreográfico.

Esta propuesta tecnológica permitirá visualizar figuras emblemáticas de la cultura regional, tales como la Virgen de la Carrodilla, el General José de San Martín, Delia Larrive Escudero y copas de vino, brindando un cierre único a la celebración.

Acto Central de la Vendimia 2026

Vendimia de los cerros

La jornada festiva comenzará temprano con la Vendimia de los Cerros, programada para las 18:00 en la segunda curva de la subida al Cerro de la Gloria. Tras ser reprogramada por contingencias climáticas, esta fiesta popular presentará el show “Guardianes de los Cerros y la Vendimia”, manteniendo su tradición de elegir representantes mayores de 40 años entre el público presente.

Para garantizar el acceso de mendocinos y turistas al Teatro Griego, se han dispuesto servicios especiales de transporte que se dirigirán al predio durante toda la jornada.

Información sobre entradas

Desde la organización se recordó que quienes ya realizaron el canje de sus entradas podrán utilizarlas sin inconvenientes, ya que los tickets originales tienen plena validez para este miércoles.

Para aquellas personas que no puedan asistir y deseen solicitar la devolución del importe, el trámite podrá realizarse a partir del jueves 12 hasta el domingo 22 de marzo.

Los interesados deberán enviar un correo electrónico a [email protected] incluyendo el código de venta (ubicado bajo el QR de la entrada); cabe destacar que no se reintegrará el dinero de aquellas entradas que hayan sido utilizadas para ingresar al evento.