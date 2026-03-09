Una exreina de la Vendimia perdió su banda durante el Acto Central y pide ayuda para recuperarla

Se trata de Marcela Gaua, Reina Nacional de Tunuyán en 1988. “Estaba en el sector Malbec 5. Si alguien la encontró por favor que me escriba”, escribió en su cuenta de Facebook.

Un objeto cargado de historia y valor emocional se perdió durante los festejos de Vendimia 2026. La protagonista es una soberana nacional de mandato cumplido que recurrió a las redes sociales para intentar recuperarlo. “Esto es un llamado a la solidaridad”, escribió en su cuenta de Facebook.

Se trata de Marcela Gaua, la representante de Tunuyán en la Vendimia 1988, quien logró coronarse como la Reina Nacional. La soberana de mandato cumplido participó en las celebraciones de este año y tuvo un imprevisto con su banda que la distinguió como reina hace casi cuatro décadas.

Pedido de solidaridad: detalles de la banda En sus redes sociales, denunció la pérdida o posible robo durante la reciente celebración en el Teatro Griego Frank Romero Day. El extravío ocurrió en medio del acto central que se realizó el domingo -postergado por las lluvias-, en el que varias reinas de mandato cumplido tuvieron una participación especial dentro del espectáculo.

Embed A través de una publicación en redes sociales, Gaua explicó lo ocurrido y pidió ayuda para intentar recuperarla, al que considera de gran valor sentimental. “Llamado a la solidaridad!! Perdí mi banda, en ella está escrito ‘Reina Nacional de la Vendimia 88’ en el Teatro Griego Frank Romero Day”, escribió.

Para facilitar su identificación, Gaua también compartió una foto de la banda con el fin de que cualquier persona que la haya visto o encontrado pueda reconocerla. “Estaba en el sector Malbec 5. Si alguien la encontró por favor que me escriba!! Desde ya mil gracias!”, terminó el mensaje que publicó en su cuenta de Facebook.