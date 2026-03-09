9 de marzo de 2026 - 19:43

Una exreina de la Vendimia perdió su banda durante el Acto Central y pide ayuda para recuperarla

Se trata de Marcela Gaua, Reina Nacional de Tunuyán en 1988. “Estaba en el sector Malbec 5. Si alguien la encontró por favor que me escriba”, escribió en su cuenta de Facebook.

Marcela Gaua, representante de Tunuyán, fue la Reina Nacional de la Vendimia 1988.

Marcela Gaua, representante de Tunuyán, fue la Reina Nacional de la Vendimia 1988.

Foto:

Facebook
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un objeto cargado de historia y valor emocional se perdió durante los festejos de Vendimia 2026. La protagonista es una soberana nacional de mandato cumplido que recurrió a las redes sociales para intentar recuperarlo. “Esto es un llamado a la solidaridad”, escribió en su cuenta de Facebook.

Leé además

rodrigo casavalle presenta el desopilante especial de superman en navidad en mendoza

Rodrigo Casavalle presenta el desopilante "Especial de Súperman en Navidad" en Mendoza
Los problemas que enfrenta la vitivinicultura, según los enólogos más reconocidos

Los problemas que enfrenta la vitivinicultura, según el punto de vista de enólogos de Mendoza

Se trata de Marcela Gaua, la representante de Tunuyán en la Vendimia 1988, quien logró coronarse como la Reina Nacional. La soberana de mandato cumplido participó en las celebraciones de este año y tuvo un imprevisto con su banda que la distinguió como reina hace casi cuatro décadas.

Pedido de solidaridad: detalles de la banda

En sus redes sociales, denunció la pérdida o posible robo durante la reciente celebración en el Teatro Griego Frank Romero Day. El extravío ocurrió en medio del acto central que se realizó el domingo -postergado por las lluvias-, en el que varias reinas de mandato cumplido tuvieron una participación especial dentro del espectáculo.

Embed

A través de una publicación en redes sociales, Gaua explicó lo ocurrido y pidió ayuda para intentar recuperarla, al que considera de gran valor sentimental. “Llamado a la solidaridad!! Perdí mi banda, en ella está escrito ‘Reina Nacional de la Vendimia 88’ en el Teatro Griego Frank Romero Day”, escribió.

Para facilitar su identificación, Gaua también compartió una foto de la banda con el fin de que cualquier persona que la haya visto o encontrado pueda reconocerla. “Estaba en el sector Malbec 5. Si alguien la encontró por favor que me escriba!! Desde ya mil gracias!”, terminó el mensaje que publicó en su cuenta de Facebook.

Gaua representó al departamento de Tunuyán en 1988 específicamente a la calle Pellegrini y sus comerciantes, y con el tiempo se convirtió en una de las soberanas recordadas de la historia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Banco Nación reconoció a empresarios mendocinos durante la vendimia

Vendimia 2026: Banco Nación presentó niveles récord de financiamiento en vitivinicultura

El presidente de Bodegas de Argentina, el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Coparticipación: qué respondió Martín Menem ante el insistente reclamo de Alfredo Cornejo en Vendimia

Azul Antolínez, de San Rafael, es la nueva reina nacional de la Vendimia y como Virreina Nacional de la Vendimia, la acompañará Agustina Giacomelli, de Tunuyán,

Mendoza celebró 90 años de Vendimia y coronó a Azul Antolinez, de San Rafael, como la nueva reina

Uno de los cuadros del espectáculo “90 Cosechas de una misma cepa” en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Crítica de "90 cosechas de una misma cepa": la Vendimia y un eterno "loop" que busca reinventarse