Vendimia 2026: vinieron a Mendoza más de 41.500 turistas, 10% más que en 2025

Aunque aún no llega a su fin -teniendo en cuenta que la primera repetición recién tendrá lugar mañana miércoles y como consecuencia de la reprogramación del Acto Central-, el balance turístico de la Vendimia 2026 es por demás positivo para el Ente Mendoza Turismo (Emetur) .

Azul Antolínez, Reina de la Vendimia 2026: "Es un orgullo ser una de las mujeres que va a dejar huella"

Según las cifras del observatorio turístico del ente, durante el fin de semana vendimial llegaron a la provincia 41.593 visitantes, quienes dejaron 11.714 millones de pesos en las arcas y como consecuencia de lo invertido en hotelería, gastronomía y excursiones varias.

En cuanto a la estadía promedio , se calcula que los visitantes estuvieron -en promedio- tres días y, por jornada, hicieron un gasto estimado de $94.207 por persona .

Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo "90 Cosechas de una misma cepa"

Según confirmaron desde el Emetur, la ocupación hotelera promedio en Mendoza alcanzó 85%, con el Gran Mendoza como zona de gran influencia (dada la proximidad del teatro griego y el fuerte de los festejos vendimiales con la Ciudad de Mendoza).

Sin embargo, reconocieron que hubo una extensión hacia la zona de montaña ( Cacheuta, Potrerillos y el Valle de Uco ).

Turistas Mendoza busca dar la bienvenida a los turistas que la visitan en Vendimia: el Ente Mendoza Turismo (Emetur) los espera en algunos sitios emblemáticos para darles un presente. Foto: Gobierno de Mendoza

La ocupación de 85% en las plazas hoteleras marca una mejor afluencia de turistas que en la Vendimia del año pasado -la ocupación llegó a 75%- y que en la Vendimia 2024, cuando alcanzó 73%. No obstante, está por debajo del 88% que marcó en 2023 (todavía con el programa Previaje como impulso al turismo a nivel nacional).

Los hoteles de Ciudad, con 76% de ocupación

Por su parte, el presidente de la Cámara Hotelería de Mendoza, Marcelo Rosental destacó que en el Gran Mendoza (y en los 34 hoteles nucleados en la cámara) el nivel de ocupación alcanzó 76%, de acuerdo al observatorio de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Argentina (AEHGA) en Mendoza.

Los turistas disfrutaron de la Vendimia 90

Si bien las fiestas departamentales de la Vendimia 2026 comenzaron en noviembre del año pasado, recién la semana pasada comenzó el fuerte de los festejos. Primero, con la Fiesta de la Cosecha que trajo a Las Pelotas al aeropuerto de Mendoza, el miércoles 4 de marzo.

En cuanto a las celebraciones centrales, el viernes 6 de marzo por la noche tuvo lugar la Vía Blanca, mientras que el sábado 7 por la mañana -también por las calles del microcentro mendocino- tuvo lugar el tradicional desfile de reinas con el Carrusel.

CArrusel 8

El acto central, en tanto y que debería haber tenido lugar ese sábado por la noche, se reprogramó por la alerta de tormentas (que, finalmente precipitaron) para el domingo 8 de marzo. Allí, en el teatro griego Frank Romero Day, Mendoza coronó a Azul Antolinez (de San Rafael) como la reina número 90 de la historia de la Vendimia.

En tanto, tanto anoche como esta noche se están desarrollando los shows musicales de Vendimia (con espectáculos musicales, aunque sin la puesta en escena del acto central "90 cosechas de una misma cepa"). Y la repetición del acto, que estaba prevista para el domingo, finalmente tendrá lugar mañana, miércoles 11 de marzo, aunque sin la presencia de Luciano Pereyra (quien cantó el domingo, tras la elección de la reina).