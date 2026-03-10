El padre de la Reina Azul Antolínez reveló la promesa que cumplió su hija y aseguró: "No ganó solo por su belleza"

La coronación de Azul Antolínez como Reina Nacional de la Vendimia generó una enorme emoción en su familia y en todo San Rafael . Tras el histórico logro para el departamento, su padre, Marcelo Antolínez , compartió sus sensaciones y recordó el intenso camino recorrido hasta llegar a la corona.

“Fue un día emocionante, una locura lo que vivimos en el Frank Romero Day”, expresó Marcelo al aire de Vibra FM 100.3, aún conmovido por la consagración de su hija. Además, reconoció que en la familia todavía están asimilando lo ocurrido. “No podemos creer lo que estamos viviendo. Se dio todo gracias a un equipo que trabajó intensamente para conseguir este logro para San Rafael”, afirmó.

El padre de la nueva soberana también destacó el acompañamiento de los sanrafaelinos durante todo el proceso. “La gente de San Rafael nos acompañó con su buena onda. Viajaron en micro hasta acá a pesar del mal tiempo y se hicieron oír apenas ingresaron al teatro”, señaló.

El camino hacia la corona no fue sencillo. Desde su coronación en la fiesta departamental, Azul atravesó una intensa agenda de actividades que incluyó presentaciones, eventos y la participación en los actos vendimiales en la capital provincial. “Estoy muy feliz por este desenlace después de todo el trabajo sin descanso que se hizo para apoyar a Azul”, comentó Marcelo, quien además valoró el respaldo del municipio durante todo el proceso.

Para él, la clave del triunfo estuvo en la forma de ser de su hija. “Se ganó a los mendocinos no solo por su belleza, sino también por su dulzura, naturalidad y amabilidad. Nunca se negó a una foto; al contrario, se acercaba a la gente para charlar y dejar su mensaje”, destacó.

Vía Blanca de las reinas 2026 Azul Antolinez, reina de San Rafael en la Vía Blanca 2026 Ramiro Gómez / Los Andes

A medida que avanzaban las actividades vendimiales, las expectativas crecían y la posibilidad de que Azul se quedara con la corona comenzaba a sentirse en el ambiente. Uno de los momentos más significativos fue durante el Carrusel, cuando Marcelo se subió al carro vendimial para alentarla. “Le dije que siguiéramos adelante, que volara para conseguir la corona que siempre soñamos”, recordó.

La familia también vivió momentos de profunda emoción tras el triunfo departamental. Según contó, Azul viajó al cerro El Nevado para cumplir una promesa acompañada por unas veinte personas.

Durante todo este recorrido, la reina estuvo acompañada por su madre y sus hermanos, una niña de 4 años y un adolescente de 15, quienes fueron un apoyo fundamental para que pudiera concretar su sueño.

Azul Antolínez, reina nacional de la Vendimia 2026 Azul Antolínez, de San Rafael, es la Reina Nacional de la Vendimia 2026. Ramiro Gómez / Los Andes

Marcelo, que durante dos meses dejó de lado su pasión por las motos para dedicarse de lleno a acompañar a su hija, también evocó las raíces familiares vinculadas al trabajo rural. Recordó especialmente a su padre, amante de la tierra y dedicado al cultivo de viñedos y frutales.

Ese vínculo con el campo y la cultura del trabajo forma parte de la historia familiar que, finalmente, tuvo un final feliz con la coronación de Azul como Reina Nacional de la Vendimia.