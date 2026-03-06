La Reina Nacional de la Vendimia 2026 es... lectores de Los Andes eligieron a sus candidatas favoritas

Mendoza en época de Vendimia adquiere un ”color” único. Desde los incansables trabajos en las viñas de los oasis productivos hasta la charlas de café que suelen terminar en ¿Viste las Reinas, cuál saldrá este año?.

Vendimia 2026: con la valija llena de ilusiones, inicia la convivencia de las 18 reinas departamentales

La corona volvió a casa: emotivo homenaje en San Carlos a Nuri Donnantuoni, la reina que trascendió su tiempo

Vendimia es parte indisoluble del ADN cuyano y la elección de la Reina Nacional de la Vendimia se transforma en la coronación final, no solo de la soberana sino en un cierre simbólico a otro año de esfuerzo y trabajo.

Los Andes sumó durante toda esta semana su tradicional encuesta para conocer cuál es la candidata favorita entre nuestros lectores. La participación fue masiva: más de 8.000 votos “coronaron” a la soberana 2026.

Esta popular encuesta solo busca funcionar como un juego previo a la elección en el Frank Romero Day, donde 300 votos que se dividirán entre los asistentes al Acto Central, definirán a la sucesora de Alejandrina Funes .

La elección de la Reina y la Virreina Nacionales de la Vendimia 2026 se desarrollará bajo la modalidad implementada en 2024, con boleta única y un total de 300 votos distribuidos entre distintos sectores. Como es tradición, este año también emitirá su sufragio el director del Acto Central, Pablo Perri .

El proceso cuenta con el aval de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave) y la Comisión de Virreinas Nacionales de la Vendimia (Covinave), y tendrá lugar en el Teatro Griego Frank Romero Day, durante la celebración central de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

La distribución de votos por sector será la siguiente:

Tempranillo: 67

Bonarda: 54

Malbec: 53

Chardonnay: 40

Torrontés: 11

Cabernet: 11

Resultados de la encuesta: Los lectores de Los Andes “coronaron” a…

Más de 8.000 lectores de Los Andes se sumaron a este juego de elegir Reina y Virreina. Las dos favoritas fueron representantes del Sur provincial.

1° Azul Antolínez – de San Rafael (23% de los votos)

Azul tiene 20 años, ojos marrones y cabello rubio. Fue coronada en la fiesta "Vendimia de los Relatos y el Sol". La joven destaca por su compromiso con la zona turística y energética del departamento, y habitualmente resalta la importancia de promover el turismo sustentable en el peri lago de El Nihuil. Cursa la Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura. En sus primeras palabras como soberana, prometió llevar a San Rafael “a lo alto” en Mendoza.

2° Mariana Belén Perra Cucatto, General Alvear (16.7%)

Mariana Belén, de 19 años, ojos color del tiempo y 1,68 de estatura, representó al barrio San Carlos. Estudia la carrera de ciencias económicas y en sus primeras palabras aseguró que su corona “no es suya, sino de todos los alvearenses”.

3° Javiera Bravo, Luján de Cuyo (14,2%)

Javiera Bravo fue elegida Reina de la Vendimia de Luján de Cuyo con 26 votos del público. Tiene 21 años, cursa el cuarto año de Medicina y entre sus hobbies se destacan tocar el violín y la cerámica. Para Javiera, la Vendimia es “el fruto del trabajo constante de los trabajadores vitivinícolas, de manos que cuidan la tierra con dedicación y mucho amor”, y representa el esfuerzo, el sacrificio y la unión, recordando que nada florece sin quienes día a día hacen posible que la identidad y la cultura sigan creciendo.

4° Agustina Giacomelli, Tunuyán (14.1%)

Agustina representó a FM Zeta 95.5 y se quedó con la corona departamental tras conseguir 55 votos. Su fiesta, llevó el nombre de “VendimIA en el Tiempo”. Producida netamente por la comuna local y con artistas del departamento.

5° Lucía Valentina Rosalez, San Martín (7,8%)

Valentina tiene 20 años, mide 1,67, tiene ojos verdes y cabellos castaños claros. Representó en su momento al distrito de Ingeniero Giagnoni y luego fue coronada en la Fiesta Departamental de la Vendimia como reina de Gral. San Martín.