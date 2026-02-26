Vendimia 2026: con la valija llena de ilusiones, inicia la convivencia de las 18 reinas departamentales

Así se inician las actividades oficiales en la última semana antes del Acto Central, que será el sábado 7 en el Frank Romero Day.

La Vendimia 2026 avanza hacia los días más cruciales y mañana dará inicio a las actividades oficiales. Es que las 18 candidatas departamentales a Reina Nacional, ya preparan sus valijas cargadas de ilusiones para iniciar la tradicional Convivencia Real.

Este viernes, a partir de las 10, las representantes ingresarán al Hotel Fuente Mayor para iniciar una semana compartida. Se trata de algo que las chicas beben con mucho entusiasmo, sus familias se despiden con emoción y la gente suele ir a acompañar como parte de los rituales propios de la celebración popular tan icónica para Mendoza.

Durante estos días las chicas recibirán formación en distintos temas y participarán de las diversas actividades oficiales programadas. Entre vestidos, peluquería y maquiladoras, se conocerán y estrecharán lazos e incluso algunas ganarán amistades que atesorarán.

El entrenamiento de las reinas de la Vendimia El Hotel, ubicado en Espejo 565, de Ciudad, ya está preparado para recibirlas. Durante siete días, las soberanas compartirán una agenda intensiva diseñada para fortalecer su rol como embajadoras del vino y la cultura mendocina. Se pondrá especial énfasis en el manejo saludable de la exposición mediática, cata de vinos, historia de la Vendimia y procesos vitivinícolas.

Vendimia convivencia reinas Vendimia: Convivencia de las reinas 2025 Tal cual informó el Gobierno de Mendoza, además recibirán charlas sobre comunicación, oratoria, manejo de redes sociales y relación con los medios; fortalecimiento de la identidad local a través de capacitaciones en danzas folclóricas, cocina cuyana y ceremonial; así como salud y bienestar, alimentación saludable y salud emocional.