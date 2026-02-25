La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 entra en su tramo crucial: quedan 11 días (y contando...) para la puesta en escena de “90 cosechas de una misma cepa”, e l acto central de la 90 edición de la fiesta máxima de los mendocinos. Y, como ya es un clásico también, la ansiedad y el furor del público por conseguir una entrada inician una frenética carrera.

Lavalle coronó a Micaela Canselmo, de La Pega, en la última vendimia departamental de 2026

Vendimia 2026: el regreso de elementos icónicos y una experiencia sensorial para el Acto Central

Tras agotarse el primer lote de localidades en tiempo récord, el la Subsecretaría de Cultura de Mendoza confirmó una nueva instancia de venta, la del remanente de entradas que permitirá a mendocinos y turistas asegurar su lugar en el espectáculo más esperado del calendario cultural provincial .

Este miércoles 25 de febrero, a partir de las 13, queda habilitada la venta del cupo restante de tickets para el Acto Central (sábado 7 de marzo) y su repetición (domingo 8 de marzo) .

Salen a la venta las últimas entradas para la Vendimia 2026: cómo y dónde comprarlas

En cuanto a la modalidad de venta , se mantendrá sin cambios respecto de las instancias anteriores. Es decir, la comercialización es exclusivamente online, a través de la plataforma EntradaWeb , por lo que se recomienda a los interesados registrarse previamente para agilizar el proceso de compra y evitar demoras.

La noticia era más que esperada por mendocinos y turistas, especialmente por aquellos que no llegaron a tiempo cuando salieron a la venta inicialmente los tickets y se agotaron en cuestión de horas .

Entradas para Acto Central y repetición de la Vendimia 2025: precios, fechas y cantidad por persona Salen a la venta las últimas entradas para la Vendimia 2026: cómo y dónde comprarlas Archivo Los Andes

Este nuevo cupo de entradas permitirá acceder tanto al Acto Central como a la noche de repetición.

Cuánto cuestan las entradas que quedan disponibles para la Vendimia 2026

Los valores de entradas del remanente para el Acto Central se dividen según el sector. En Malbec tienen un costo $42.000; mientras que en Cabernet Sauvignon, $28.000. Para Chardonnay, en tanto, cuestan $21.000; y para Tempranillo 2, 3 y 4 valen $35.000. Por último, Tempranillo 1 y 5 cuestan $28.000 y para el sector Bonarda hay que destinar $14.000.

Tragedia en el Teatro Griego: le dio un infarto mirando la Vendimia y murió Salen a la venta las últimas entradas para la Vendimia 2026: cómo y dónde comprarlas Archivo

Los valores para la Repetición del domingo, en tanto, son los siguientes: Malbec ($28.000), Cabernet Sauvignon ($21.000), Chardonnay ($14.000), Tempranillo 2, 3 y 4 ($28.000), Tempranillo 1 y 5 ($21.000) y Bonarda ($11.000).

Consejos para no quedarse afuera

Para quienes planean intentar conseguir entradas en esta última instancia, algunos tips pueden marcar la diferencia:

Registrarse previamente en la plataforma EntradaWeb .

Ingresar al sitio antes del horario de apertura.

Tener definidos los sectores y cantidades a comprar.

Utilizar conexión estable a internet .

Evitar múltiples dispositivos con la misma cuenta.

Vendimia 2026: cuáles son los puntos de canje de entradas

Una vez realizada la compra a través de la plataforma EntradaWeb.com, será obligatorio efectuar el canje por la entrada física. Este trámite podrá realizarse desde el lunes 2 de marzo, en distintos puntos de la provincia.

teatro-independencia-4-1 La Filarmónica se presenta el sábado en el Teatro Independencia, en tanto la Sinfónica lo hará hoy en la Nave UNCuyo. Prensa Mendoza

Teatro Independencia (Chile y Espejo. Ciudad). Desde el lunes 2 al domingo 8 de marzo, 9 a 18 .

(Chile y Espejo. Ciudad). . Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz). Desde el lunes 2 al domingo 8 de marzo, 9 a 18 .

(Mitre y Godoy Cruz). . Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de cuyo 610). Desde el lunes 2 al domingo 8 de marzo, 9 a 18 .

(Virgen del Carmen de cuyo 610). . Subsecretaría de Cultura (Gutiérrez 204). Desde el lunes 2 al domingo 8 de marzo, 9 a 18 .

(Gutiérrez 204). . Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280. San Rafael ). Desde el lunes 2 al viernes 6 de marzo, de 9 a 13 y de 17 a 21 .

(Av. Hipólito Yrigoyen 280. ). . Casa de la Cultura San Martín (9 de Julio y Sarmiento). Desde el lunes 2 al viernes 6 de marzo, de 9 a 18hs .

(9 de Julio y Sarmiento). . Auditorio Municipal de Tunuyán (Leandro Alem 750). Desde el lunes 2 al viernes 6 de marzo, de 10 a 13 y de 18 a 21hs.

Quedan entradas para los shows del 9 y 10 de marzo

Ya sin la repetición del acto central de la Vendimia 2026, el teatro griego Frank Romero Day será escenario el lunes 9 de marzo del show que brindarán Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla, Q' Lokura y Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos.

Artistas en Vendimia 2026: Luciano Pereyra, Chaqueño Palavecino, Abel Pintos y Euge Quevedo y la LBC Artistas en Vendimia 2026: Luciano Pereyra, Chaqueño Palavecino, Abel Pintos y Euge Quevedo y la LBC

En tanto, el martes 10 será el turno para Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.

Los valores de las entradas para estas dos noches son: sector Malbec ($65.000), Cabernet Sauvignon ($55.000), Chardonnay ($35.000), Tempranillo 2, 3 y 4 ($55.000), Tempranillo 1 y 5 ($45.000) y Bonarda ($35.000).

También se pueden adquirir abonos para las dos noches: sector Malbec ($120.000, Cabernet Sauvignon ($100.000), Chardonnay ($60.000), Tempranillo 2, 3 y 4 ($100.000), Tempranillo 1 y 5 ($80.000) y Bonarda ($60.000).