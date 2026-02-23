23 de febrero de 2026 - 13:28

Bomba: Joan Manuel Serrat viene a Mendoza tras la Vendimia

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat vendrá a Mendoza para recibir el Doctor Honoris Causa de la UNCuyo. No descartan que cante durante el acto.

Bomba: Joan Manuel Serrat viene a Mendoza tras la Vendimia y recibirá un doctorado Honoris Causa de la UNCuyo

Bomba: Joan Manuel Serrat viene a Mendoza tras la Vendimia y recibirá un doctorado Honoris Causa de la UNCuyo

Foto:

EFE
Los Andes | Ignacio de la Rosa
Por Ignacio de la Rosa

El mítico cantautor catalán Joan Manuel Serrat (82) llegará a Mendoza después de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Lo hará para recibir el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la UNCuyo de Mendoza. Hay una gran expectativa ante la posibilidad de que el artista, quien se retiró hace no mucho de los escenarios, interprete una canción frente al público presente en el auditorio el mismo día en que recibirá la distinción. Y lo haría acompañado por la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo.

Leé además

Foto ilustrativa

La Iglesia pidió frenar cambios a la Ley de Glaciares: el mensaje a los legisladores

Por Redacción Sociedad
Parque Provincial Aconcagua. 

Histórico prestador del Aconcagua cuestionó la licitación de los servicios y advirtió que "deja afuera a los chicos"

Por Enrique Pfaab

El reconocimiento al autor de "Fiesta" y "Mediterráneo" -y quien también le ha puesto música a poemas de Antonio Machado y Miguel Hernández- será un doctorado Honoris Causa con mención especial al mérito político-cultural.

Comenzó la venta las entradas para el show de Joan Manuel Serrat
Bomba: Joan Manuel Serrat viene a Mendoza tras la Vendimia y recibirá un doctorado Honoris Causa de la UNCuyo

Bomba: Joan Manuel Serrat viene a Mendoza tras la Vendimia y recibirá un doctorado Honoris Causa de la UNCuyo

Una distinción merecida

En sesión extraordinaria. el 17 de diciembre del año pasado, el Consejo Superior de la UNCuyo aprobó por unanimidad el otorgamiento del título de Doctor Honoris Causa con mención especial al mérito político-cultural al artista catalán Joan Manuel Serrat.

La distinción, impulsada por las facultades de Ciencias Económicas y Ciencias Agrarias, no solo celebra la trayectoria musical del cantautor, sino que lo consagra como un "referente ético y artístico" para múltiples generaciones.

R_CS_1003_2025

La resolución destaca que la obra de Serrat, que se extiende por más de cinco décadas, ha sido fundamental para la defensa de la libertad y la diversidad cultural. El Consejo subrayó su capacidad única para "tender puentes" entre idiomas y culturas, convirtiendo la canción en un vehículo de reflexión estética y política.

Entre los fundamentos académicos y sociales que justifican esta máxima distinción, se resaltan hitos clave de su carrera:

  1. Difusión literaria: Su labor musicalizando a grandes poetas como Antonio Machado, Miguel Hernández, Mario Benedetti y Pablo Neruda, acercando la alta literatura a las masas.
  2. Coherencia política: Su renuncia a Eurovisión en 1968 por la prohibición de cantar en catalán y su posterior exilio en México en 1975 tras condenar las ejecuciones del franquismo.
  3. Vínculo con América Latina: Su estrecha relación con la región, donde es considerado un "artista propio" y donde ha colaborado con figuras como Violeta Parra y Víctor Jara.

Un legado de premios y valores

Con una discografía que incluye 32 álbumes de estudio, Serrat suma este reconocimiento a una vitrina ya histórica que cuenta con el Premio Princesa de Asturias de las Artes (2024), el Grammy Latino como Persona del Año y el título de Caballero de la Legión de Honor de Francia.

Joan Manuel Serrat: “Hay placeres a los que no renunciaré jamás"
Bomba: Joan Manuel Serrat viene a Mendoza tras la Vendimia y recibirá un doctorado Honoris Causa de la UNCuyo

Bomba: Joan Manuel Serrat viene a Mendoza tras la Vendimia y recibirá un doctorado Honoris Causa de la UNCuyo

"Serrat no solo es un músico excepcional, sino un intelectual cuya voz ha acompañado las luchas democráticas e inspirado a millones con su coherencia y sensibilidad", expresa el dictamen de la Comisión Asesora.

El acto oficial

La Resolución 1003/2025, firmada por la rectora Esther Sánchez, formaliza una designación que busca premiar a quien ha hecho de sus canciones la "banda sonora de generaciones que lucharon por la democracia".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rescate en el Parque Aconcagua: evacuaron a un joven japonés tras una caída en altura

Aconcagua: el milagroso rescate de un japonés que se cayó a 6.100 metros de altura

Por Redacción Sociedad
Foto archivo

Por el avance de la gripe A H3N2, adelantan la vacunación antigripal en Mendoza

Por Verónica De Vita
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 23 de febrero

Por Redacción Sociedad
como la toscana: el pueblo argentino con colinas y bodegas boutique a pocas horas de buenos aires

Como la Toscana: el pueblo argentino con colinas y bodegas boutique a pocas horas de Buenos Aires

Por Andrés Aguilera