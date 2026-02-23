Bomba: Joan Manuel Serrat viene a Mendoza tras la Vendimia

El mítico cantautor catalán Joan Manuel Serrat (82) llegará a Mendoza después de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Lo hará para recibir el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la UNCuyo de Mendoza. Hay una gran expectativa ante la posibilidad de que el artista, quien se retiró hace no mucho de los escenarios, interprete una canción frente al público presente en el auditorio el mismo día en que recibirá la distinción. Y lo haría acompañado por la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo.
El reconocimiento al autor de "Fiesta" y "Mediterráneo" -y quien también le ha puesto música a poemas de Antonio Machado y Miguel Hernández- será un doctorado Honoris Causa con mención especial al mérito político-cultural.
Una distinción merecida
En sesión extraordinaria. el 17 de diciembre del año pasado, el Consejo Superior de la UNCuyo aprobó por unanimidad el otorgamiento del título de Doctor Honoris Causa con mención especial al mérito político-cultural al artista catalán Joan Manuel Serrat.
La distinción, impulsada por las facultades de Ciencias Económicas y Ciencias Agrarias, no solo celebra la trayectoria musical del cantautor, sino que lo consagra como un "referente ético y artístico" para múltiples generaciones.
R_CS_1003_2025
La resolución destaca que la obra de Serrat, que se extiende por más de cinco décadas, ha sido fundamental para la defensa de la libertad y la diversidad cultural. El Consejo subrayó su capacidad única para "tender puentes" entre idiomas y culturas, convirtiendo la canción en un vehículo de reflexión estética y política.
Entre los fundamentos académicos y sociales que justifican esta máxima distinción, se resaltan hitos clave de su carrera:
Difusión literaria: Su labor musicalizando a grandes poetas como Antonio Machado, Miguel Hernández, Mario Benedetti y Pablo Neruda, acercando la alta literatura a las masas.
Coherencia política: Su renuncia a Eurovisión en 1968 por la prohibición de cantar en catalán y su posterior exilio en México en 1975 tras condenar las ejecuciones del franquismo.
Vínculo con América Latina: Su estrecha relación con la región, donde es considerado un "artista propio" y donde ha colaborado con figuras como Violeta Parra y Víctor Jara.
Un legado de premios y valores
Con una discografía que incluye 32 álbumes de estudio, Serrat suma este reconocimiento a una vitrina ya histórica que cuenta con el Premio Princesa de Asturias de las Artes (2024), el Grammy Latino como Persona del Año y el título de Caballero de la Legión de Honor de Francia.
"Serrat no solo es un músico excepcional, sino un intelectual cuya voz ha acompañado las luchas democráticas e inspirado a millones con su coherencia y sensibilidad", expresa el dictamen de la Comisión Asesora.
El acto oficial
La Resolución 1003/2025, firmada por la rectora Esther Sánchez, formaliza una designación que busca premiar a quien ha hecho de sus canciones la "banda sonora de generaciones que lucharon por la democracia".