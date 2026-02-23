El cantautor catalán Joan Manuel Serrat vendrá a Mendoza para recibir el Doctor Honoris Causa de la UNCuyo. No descartan que cante durante el acto.

Bomba: Joan Manuel Serrat viene a Mendoza tras la Vendimia y recibirá un doctorado Honoris Causa de la UNCuyo

El mítico cantautor catalán Joan Manuel Serrat (82) llegará a Mendoza después de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Lo hará para recibir el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la UNCuyo de Mendoza. Hay una gran expectativa ante la posibilidad de que el artista, quien se retiró hace no mucho de los escenarios, interprete una canción frente al público presente en el auditorio el mismo día en que recibirá la distinción. Y lo haría acompañado por la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo.

El reconocimiento al autor de "Fiesta" y "Mediterráneo" -y quien también le ha puesto música a poemas de Antonio Machado y Miguel Hernández- será un doctorado Honoris Causa con mención especial al mérito político-cultural.

Comenzó la venta las entradas para el show de Joan Manuel Serrat Bomba: Joan Manuel Serrat viene a Mendoza tras la Vendimia y recibirá un doctorado Honoris Causa de la UNCuyo Archivo Los Andes Una distinción merecida En sesión extraordinaria. el 17 de diciembre del año pasado, el Consejo Superior de la UNCuyo aprobó por unanimidad el otorgamiento del título de Doctor Honoris Causa con mención especial al mérito político-cultural al artista catalán Joan Manuel Serrat.

La distinción, impulsada por las facultades de Ciencias Económicas y Ciencias Agrarias, no solo celebra la trayectoria musical del cantautor, sino que lo consagra como un "referente ético y artístico" para múltiples generaciones.

R_CS_1003_2025 La resolución destaca que la obra de Serrat, que se extiende por más de cinco décadas, ha sido fundamental para la defensa de la libertad y la diversidad cultural. El Consejo subrayó su capacidad única para "tender puentes" entre idiomas y culturas, convirtiendo la canción en un vehículo de reflexión estética y política.