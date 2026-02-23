Aconcagua: el milagroso rescate de un japonés que se cayó a 6.100 metros de altura

Tras un complejo operativo, el joven de 20 años fue salvado en menos de 24 horas. Tenía traumatismo de cráneo, fracturas, fatiga extrema y congelamiento.

Rescate en el Parque Aconcagua: evacuaron a un joven japonés tras una caída en altura

Un andinista japonés de 20 años fue rescatado con vida en el Parque Aconcagua luego de sufrir una caída de entre 300 y 400 metros en la zona de La Cueva, a más de 6.000 metros de altura. El operativo se resolvió en menos de 24 horas gracias a un despliegue coordinado entre la Policía de Mendoza y Guardaparques.

El incidente se activó el sábado cerca de las 18.50, cuando el Centro Estratégico de Operaciones recibió un pedido de auxilio emitido desde un dispositivo satelital. La señal marcaba coordenadas próximas a los 6.700 metros sobre el nivel del mar.

De inmediato se puso en marcha el protocolo de emergencia. La información fue transmitida al personal policial apostado en Plaza de Mulas, que inició las averiguaciones para reconstruir lo ocurrido. Desde Nido de Cóndores informaron que habían visto a dos personas descender desde la zona de La Cueva y que eran las últimas que habían tenido contacto visual con el joven.

Al arribar a Cólera, esos montañistas fueron entrevistados por un guía de la empresa Lanko, quien indicó que el extranjero había caído hacia el sector de acarreo y que lo habían perdido de vista sin conocer su estado.

Con esos datos, efectivos de la Unidad Policial de Rescate de Alta Montaña prepararon el equipo técnico en Nido de Cóndores y comenzaron el ascenso, en coordinación con Guardaparques y el Servicio Médico del parque.

A las 5.10 del domingo llegaron al área señalada e iniciaron la búsqueda en un terreno de extrema dificultad. En paralelo, se dispuso un sobrevuelo con el helicóptero del parque y un rescatista a bordo para ampliar el radio de rastreo. Cerca de las 10.45 lograron localizar al ciudadano japonés a aproximadamente 6.100 metros de altura. Estaba con vida. El piloto realizó la evacuación desde una zona de gran acarreo hasta el servicio médico de Plaza de Mulas. Allí, el hombre fue asistido por la médica del campamento, quien diagnosticó traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y recuperación espontánea, un corte de cuero cabelludo de 10 centímetros, fractura frontal y molar, congelamiento de tercer y cuarto grado en ambas manos, posible congelamiento en los pies y fatiga extrema. Tras la atención inicial, el paciente se encontraba orientado y consciente. Posteriormente fue trasladado en helicóptero hasta Horcones y desde allí en ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado al Hospital de Uspallata, donde continuó bajo observación médica.