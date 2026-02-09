Así será el "nuevo" Aconcagua: reubicación de campamentos, control de agua, energía solar y plan para residuos

"El Centinela de Piedra", "El Techo de América", "El Coloso" . Los apodos del cerro Aconcagua son, además de numerosos, conocidos en todo el mundo. Y es que este pico, el más alto de América y uno de los más altos del mundo (ubicado a 6.962 msnm) es uno de los grandes atractivos de Mendoza. Visitantes de todo el mundo llegan cada temporada con el objetivo de intentar hacer cumbre o, al menos, completar trekking en el parque provincial que rodea al cerro (y en sus distintos campamentos).

Tras años de manejo y funcionamiento automatizado en el cerro más importante y conocido de Argentina, el Gobierno de Mendoza dio un paso fundamental en la optimización y reorganización de los servicios que funcionan dentro del Parque Provincial Aconcagua . De esta manera, los años de operatividad con permisos precarios de los prestadores (y basados en usos y costumbres, dados básicamente por el "know how" de quienes operan en el sitio históricamente), se apunta a concesionar durante un periodo de 20 años la prestación de servicios.

Según confirmaron las autoridades provinciales, por medio de una licitación pública nacional , el objetivo es ordenar la prestación de servicios, mejorar el manejo ambiental y garantizar reglas claras tanto para los prestadores como para quienes visitan la cumbre más alta de América.

La relocalización de algunos campamentos en el cerro (siguiendo un criterio de ordenamiento territorial) y la reducción del impacto ambiental (por medio de medición de agua consumida, energía solar y plan integral para el tratamiento de residuos , entre otros) son parte de este nuevo plan de manejo. La intención es que durante la segunda mitad de 2026 se pueda avanzar con la licitación -los pliegos ya están disponibles- para, ya en la temporada 2026 - 2027 ponerlo en marcha .

"Quienes concesionen los servicios van a tener la obligación de seguir rigurosos cuidados ambientales, así como el profesionalismo y la calidad de los servicios . De esta manera, se va a ordenar a la Patrulla de Rescate, así como también a otros actores que intervienen", destacó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre .

“Para la Provincia, todo lo que se haga para perfeccionar los procesos y la calidad de los servicios dentro del Aconcagua es fundamental. La reputación internacional de esta montaña no solo está asociada a su altura, sino también al trabajo de preservación que realiza la Dirección de Áreas Protegidas con su cuerpo de guardaparques, al sistema de rescate de la Policía de Mendoza, reconocido a nivel mundial, y a la tarea preventiva que permite cuidar la vida de quienes nos visitan”, aseguró por su parte la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa.

Qué cambiará respecto al actual funcionamiento del Aconcagua

Según explicaron las funcionarias provinciales presentes en la presentación de los pliegos licitatorios para ordenar el funcionamiento del Parque Aconcagua, la iniciativa se apoya en la Ley 9.570, sancionada a fines de 2024 y que estableció la zonificación del parque, además de sentar las bases para un nuevo modelo de gestión. En base a ello se establece que solo podrán prestar servicios en el Parque Provincial Aconcagua quienes resulten adjudicatarios de la licitación.

Las concesiones, en tanto, serán por 20 años, un plazo que busca dar previsibilidad a las inversiones, mejorar la calidad de los servicios y elevar los estándares ambientales en un área natural altamente sensible.

Según explicó Latorre, actualmente los prestadores en el Aconcagua trabajan con permisos precarios, sin fechas pre fijadas, sin contratos firmados y con desarrollos a largo plazo limitados. Todos estos quedarán sin efecto cuando comience a regir el sistema único. Así las cosas, los interesados deberán entonces competir en la licitación única, mientras que cada vez que comience la temporada, se publicará el decreto de temporada actualizado y que ratificará los prestadores (salvo irregularidades detectadas y debidamente notificadas) y los precios de permisos y tickets, entre otros detalles.

"Al tener la concesión durante 20 años, la inversión a la que se pueden comprometer será mayor. Y, con otro compromiso, se podrán exigir otros datos respecto a recursos", detalló la ministra, quien indicó que el plan implica fuertes inversiones.

Entre otras cosas, el plan contempla la reubicación de algunos campamentos, entre ellos Casa de Piedra, Plaza de Mulas y Plaza Argentina, siempre en función de criterios de ordenamiento territorial, reducción del impacto ambiental y mejora en las condiciones de operación. Además, se prevén nuevas localizaciones para campamentos de aproximación, como Confluencia y Pampa de Leñas.

Más control sobre residuos, agua y energía; pilares del "Nuevo Aconcagua"

El rubro ambiental será prioritario al momento de exigir y controlar en el "nuevo Aconcagua". Según destacaron desde el Gobierno, el plan de gestión ambiental será determinante en la evaluación de las ofertas, puesto que de los 60 puntos mínimos necesarios para adjudicar una concesión, 40 corresponden exclusivamente a este componente.

Entre otras cosas, los futuros concesionarios deberán garantizar Gestión integral de residuos (con separación en origen, retiro periódico y trazabilidad hasta su disposición final), uso responsable del agua (con medición de caudales, estimación de consumos y tecnologías de bajo impacto) y uso de energía con prioridad en fuentes renovables (paneles solares, por ejemplo, para restringir el uso generadores a combustible). También deberán garantizar la medición de consumo energético y cálculo de huella de carbono -sumado a acciones de compensación ambiental- y protección estricta de glaciares, vegas, humedales, flora, fauna y sitios arqueológicos.

En ese sentido, una vez finalizados los 20 años de concesión, los predios deberán ser restituidos sin infraestructura y en condiciones ambientales adecuadas, lo que refuerza el carácter temporal y reversible de la ocupación en un área protegida.

Servicios más ordenados y seguros

Según confirmó la Provincia, los servicios a concesionar estarán orientados exclusivamente al apoyo de actividades de ascenso y trekking, pero no al turismo masivo. Se incluirán alojamiento, comedor, sanitarios autorizados, comunicaciones satelitales, transporte de cargas, porteadores y guías habilitados, siempre bajo protocolos ambientales y de seguridad.

El Programa contra el Maltrato Animal (que trabaja en el cuidado y los controles a las mulas que se utilizar para portear equipos) también quedará dentro de estos servicios, que seguirán bajo un estricto control.

Además, se pondrá en marcha un nuevo sistema económico con mayor trazabilidad, ya que el canon que deberán pagar los concesionarios estará vinculado a los permisos de ingreso efectivamente vendidos, con valores oficiales definidos por temporada.

Además, la Provincia mantendrá un rol activo de control. Habrá auditorías permanentes, fiscalización ambiental y un régimen de sanciones que podrá incluir multas elevadas e incluso la rescisión de la concesión ante incumplimientos graves. Las garantías contractuales permitirán al Estado intervenir rápidamente y exigir remediaciones cuando sea necesario.