En Aconcagua Radio Mariana Juri defendió la ley de modernización laboral y confirmó su voto positivo

En el marco del debate en el Senado por la ley de modernización laboral, la senadora nacional Mariana Juri defendió la iniciativa y confirmó que acompañará el proyecto con su voto afirmativo. En diálogo con Aconcagua Radio , afirmó que se trata de una norma necesaria para actualizar el régimen laboral argentino y adaptarlo a las nuevas realidades productivas.

La legisladora explicó que el texto final es el resultado de un proceso de modificaciones y consensos. “Durante todo el verano hemos estado recogiendo opiniones, propuestas. Mucha gente nos ha hecho llegar sus propuestas para modificaciones”, señaló. Además, indicó que el proyecto fue trabajado junto a un “equipo técnico del Senado muy sólido” y que los cambios incorporados serían leídos antes de la votación.

Frente a las críticas que reducen la iniciativa a una simple reforma laboral, Juri defendió el concepto de modernización. “Una ley que tiene 50 años, evidentemente si no se adapta mínimamente a las situaciones nuevas, iba a servir de poco y nada”, sostuvo.

Consultada sobre si la norma generará empleo, fue prudente: “Yo nunca creo que una sola ley cambia sustancialmente algo. Pero para que haya empleo sí hace falta una buena ley”. En ese sentido, destacó que el proyecto apunta a “bajar la litigiosidad” y a dar mayor claridad en los conflictos laborales que hoy terminan resolviendo abogados y jueces.

También enumeró herramientas incluidas en la iniciativa, como la creación de un programa de capacitación laboral. “No se puede solo decir que el empleo cambió y que la gente se adapte. El Estado tiene que colaborar para que la gente pueda adaptarse a esos nuevos empleos”, afirmó.

Entre otros puntos, mencionó la incorporación del banco de horas, el fraccionamiento de vacaciones y la ampliación de posibilidades horarias, medidas que —según explicó— ya se aplican en muchos sectores pero que ahora quedarían reguladas.

Economías regionales y convenios a menor escala

Uno de los aspectos que Juri consideró centrales es la posibilidad de adaptar los convenios colectivos a realidades regionales. “Una de las cosas más importantes que incorpora esta ley tiene que ver con la ultraactividad y la posibilidad de hacer convenios colectivos a menor escala”, explicó.

Según detalló, la norma habilita acuerdos provinciales, regionales o por sector de actividad, lo que permitiría contemplar particularidades productivas. “No es lo mismo un supermercado en la Ciudad de Buenos Aires que uno en Tierra del Fuego”, ejemplificó.

Finalmente, la senadora confirmó su postura de cara a la votación. “Creo que es una muy buena ley para la Argentina”, expresó, y ratificó que su voto será positivo para acompañar el proyecto.

