Aconcagua Radio analizó el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos: "Es una oportunidad histórica"

El reciente acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos , que elimina aranceles clave y amplía el acceso de productos argentinos al mercado norteamericano, fue analizado en Aconcagua Radio por la especialista en comercio exterior Delia Flores en el programa Hermoso Caos.

En diálogo con Pablo Pérez Delgado, la experta definió el entendimiento como “una oportunidad histórica” y marcó claras diferencias con otros procesos largos y trabados, como el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

“Yo lo veo como una oportunidad histórica, un acuerdo que avanzó rápidamente y que ya se firmó”, afirmó Flores. Además, subrayó que existe “voluntad firme de las dos partes” y explicó que la diferencia central con otros procesos es su carácter bilateral, lo que lo vuelve más ágil. “En el caso de la Unión Europea y el Mercosur han intervenido demasiados países y demasiados intereses”, comparó.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la ampliación del cupo de exportación de carne vacuna argentina hacia Estados Unidos, que podría llegar a las 100 mil toneladas con acceso preferencial. Frente a quienes advierten un posible impacto negativo en el mercado interno, Flores fue categórica: “No, yo creo que no. Nosotros tenemos una capacidad de producción grandísima y de buen producto”.

Según explicó, el acuerdo puede generar un efecto positivo en cadena: “Si esto empieza a verse, tiene que sumarse con inversiones. Es como que si la rueda se empieza a mover, empieza a propiciar el círculo virtuoso. El inversor o el productor se anima a producir más, porque capacidad tenemos: en campos y en cuencas de producción”.

Vino y aceite de oliva: la mirada desde Mendoza

Desde Mendoza, el foco también estuvo puesto en productos emblemáticos como el vino y el aceite de oliva. Al respecto, Flores sostuvo que ambos tienen un escenario favorable dentro del acuerdo: “Sí, sí, porque hay más de 2.000 productos que están negociados y que forman parte de la lista. Cuando hay un acuerdo de comercio y de servicios ya cambia el ánimo comercial entre ambos países”.

Además, aclaró que las empresas no deberán realizar trámites individuales extraordinarios para acceder a los beneficios: “El acuerdo es para todo el sector, no hay que hacer nada en forma individual. Ya están trabajando. Lo importante es estar atentos a las novedades y avanzar en la búsqueda de nuevos clientes”.

Chile, Estados Unidos y un cambio en el mapa del vino

Consultada sobre la histórica desventaja del vino argentino frente a Chile, que cuenta con un tratado de libre comercio con Estados Unidos desde hace años, la especialista fue contundente: “Va a cambiar el mapa total. Totalmente”. Y agregó: “Nuestros vinos son tan buenos, realmente son mejores. Vamos a tener muchas más posibilidades”.

Las tensiones dentro del Mercosur

Flores amplió el análisis al contexto regional y se refirió a la relación comercial con Brasil, más allá de las tensiones políticas. “Una cosa es la parte política y otra la práctica comercial”, señaló. Recordó que el Mercosur mantiene arancel cero para el comercio intrazona y remarcó que “hay tanta trayectoria de comercio entre ambos países, tantas empresas que ya están vendiendo y comprando mutuamente, e inclusive inversiones cruzadas”.

También reconoció que el acuerdo con Estados Unidos puede generar incomodidades dentro del Mercosur: “Habrá a quien no le va a gustar nada, porque es un acuerdo que salta el Mercosur y va en forma directa. Además, Brasil en estos últimos años ha ganado mucho mercado en materia de carne, inclusive a la Argentina”.

En ese punto, hizo una autocrítica sobre políticas pasadas: “Hace unos años tuvimos una política tan negativa para la carne que cerramos todos los mercados. Eso mató las exportaciones de carne, de cuero y de todos los derivados. Ahora todo eso va a volver”.

El acuerdo Mercosur–Unión Europea

Sobre el futuro del acuerdo Mercosur–Unión Europea, que muchos consideran una utopía, Flores se mostró optimista. “Yo creo que va a ganar el premio”, afirmó, y recordó que el entendimiento ya fue firmado recientemente. “Fue un proceso largo porque hay sectores a los que afecta, como en Francia, pero han cambiado las reglas del juego: antes era por unanimidad y ahora es por mayoría. La mayoría quería”.

Para la especialista, el escenario global empuja a cerrar acuerdos: “Hay una fuerte voluntad de los países y se va a terminar logrando. Va a ser bueno”. La entrevista cerró con un balance positivo sobre el momento del comercio exterior argentino, atravesado por acuerdos estratégicos y un reordenamiento de las reglas de juego. Un panorama que, según Delia Flores, puede marcar un antes y un después para las exportaciones nacionales.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com.