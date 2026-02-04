En Aconcagua Radio el doctor Claudio Martín habló de los avances en la investigación y prevención del cáncer

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer , el médico oncólogo Claudio Martín, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) , dialogó con Aconcagua Radio sobre los avances en investigación oncológica, los nuevos enfoques terapéuticos, el desarrollo científico en Argentina y la necesidad de comunicar con responsabilidad los hallazgos que aún se encuentran en fase experimental.

Consultado sobre investigaciones recientes que generaron expectativa en medios internacionales, vinculadas a la posibilidad de frenar el crecimiento de tumores a partir del bloqueo simultáneo de determinados genes, Claudio Martín aclaró que se trata de avances en etapa experimental.

“Es una investigación muy buena y un hallazgo muy interesante, pero no hay que perder de vista que se ha producido en modelos de ratones”, explicó.

En ese sentido, advirtió que muchos resultados alentadores en animales no siempre se replican en humanos. “Después esto tiene que ser replicado en ensayos clínicos que se hacen en humanos y muchas veces estos hallazgos, que son maravillosos en ratones, son más difíciles de replicar en el humano, porque el tumor y el ser humano en sí son muchísimo más complejos”, señaló.

El especialista insistió en la importancia de la prudencia al comunicar estos avances. “Hay que tener esperanza en el hallazgo, es interesante, pero creo que hay que tener un poco de prudencia cuando se transmite información, porque para que esto realmente esté demostrado y tenga aplicabilidad en pacientes pueden pasar varios años”, remarcó.

Argentina en el escenario mundial de la investigación clínica

Martín destacó el crecimiento sostenido de la investigación oncológica en el país. “En Argentina hay muchísima investigación, tanto básica, a partir del CONICET y de todos los institutos de investigación básica, donde hay muchas líneas de tratamiento para distintos tipos de cáncer que son muy promisorias”, afirmó.

Además, subrayó el avance en investigación clínica. “Argentina ha crecido enormemente en investigación clínica, o sea, en hacer ensayos clínicos con drogas nuevas. Los médicos, los centros y la tecnología en la Argentina son muy buenos, y los investigadores son muy sólidos en la investigación clínica”, sostuvo.

Ese desarrollo permitió que el país forme parte de estudios internacionales. “Hemos logrado poner a Argentina en el escenario mundial, porque hace algunos años estos ensayos clínicos se hacían solo en Europa o en Estados Unidos y ahora hay centros en todo el país que participan en ensayos clínicos mundiales”, destacó.

Galectina 1 e inmunoterapia: cómo funcionan

Uno de los ejes de la charla fue la investigación sobre galectina 1, una proteína vinculada al sistema inmune. “Es un mecanismo que están estudiando varios investigadores en la Argentina. Es como un receptor que ayuda a modular la respuesta inmunológica”, explicó Martín.

A diferencia de otros tratamientos, este enfoque busca potenciar las defensas del propio organismo. “En lugar de bloquear mecanismos que producen el tumor, lo que se hace con la galectina es promover que tus defensas destruyan el tumor”, detalló, y lo comparó con la lógica de la inmunoterapia.

El médico describió cómo los tumores logran evadir al sistema inmune. “Nuestro sistema inmune puede destruir las células tumorales, pero en algún momento el tumor va aprendiendo, como si fuera inteligencia artificial, a hacerse resistente y genera mecanismos para que nuestras defensas no lo ataquen”, explicó.

Prevención, hábitos y campañas de concientización

Martín remarcó que una parte fundamental de la lucha contra el cáncer es la prevención. “Desde la asociación hacemos numerosas actividades de campaña, de prensa, charlas para la comunidad y actividades con asociaciones civiles que representan a pacientes, para difundir todo esto que es clave”, afirmó.

En cuanto a los hábitos saludables, fue contundente: “Mantener un peso adecuado, una buena dieta, hacer ejercicio, no fumar y reducir al máximo los consumos alcohólicos claramente reducen la posibilidad de tener cáncer”.

Alcohol y riesgo de cáncer: sin mitos

Sobre el consumo de alcohol, el presidente de la AAOC fue claro. “No hay una bebida mejor y otra peor. El consumo de alcohol tiene una linealidad: a medida que se incrementa el consumo, el riesgo de tener algún cáncer es mayor”, explicó.

Si bien reconoció que el consumo bajo implica un riesgo mínimo, señaló que las recomendaciones internacionales son estrictas. “Las recomendaciones de la Sociedad Americana de Oncología es consumir cero alcohol”, indicó, y agregó que muchos estudios que hablaban de beneficios para la salud “son más viejos y bastante controversiales”.

“Puede parecer que el consumo leve tiene un riesgo muy bajo, pero a medida que aumenta el consumo, el riesgo aumenta también, y no hay evidencia clara de beneficios para la salud”, concluyó.

