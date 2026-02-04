4 de febrero de 2026 - 16:00

La directora de Cultura de Guaymallén habló con Aconcagua Radio y dio detalles del Festival del Camote

Carolina Vico, directora de Cultura de Guaymallén, dialogó con Aconcagua Radio sobre el festival, que se desarrollará este 7 y 8 de febrero.

image
Por Redacción

Este sábado 7 y domingo 8 de febrero, el distrito de Los Corralitos volverá a ser escenario de una de las celebraciones más tradicionales de Guaymallén: el Festival Provincial del Camote, que tendrá lugar desde las 21 en el escenario “Mercedes Sosa”, ubicado en la Rotonda de Salcedo.

En diálogo con el programa "En el Medio de Todo" por Aconcagua Radio, la directora de Cultura de Guaymallén, Carolina Vico, adelantó las actividades previstas para esta edición y destacó la importancia del evento para la comunidad. “Estamos cumpliendo 22 años desde la primera edición del festival, en el 2004. Fue solo un año interrumpido, por la pandemia”, remarcó la funcionaria.

La propuesta rendirá homenaje al trabajo de los agricultores y a la producción local, combinando música en vivo, danza y folclore, con la participación de artistas de la provincia y del país. Entre los números más esperados se destacan las presentaciones del Dúo Coplanacu y el cierre a cargo de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale.

El festival es organizado por la Municipalidad de Guaymallén junto a la Asociación Grupo Comunitario San Cayetano, integrada por productores de camote, y contará con una amplia oferta gastronómica, food trucks, puestos de artesanos y emprendedores, además de espacios institucionales con información, entretenimiento y servicios de las áreas de Salud, Ambiente, Turismo y Cultura.

Durante el sábado 7 de febrero subirán al escenario el dúo Romero-Budini, Tely Fernández, la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia, Cuarto Creciente, Ezequiel Gallardo y Las Hermanas Abraham, con un cierre de lujo a cargo del Dúo Coplanacu.

En tanto, el domingo 8 de febrero será el turno de Amikanto, La Salamanca, La Huella, Andrés Iacopini y Lucho Aberastain, culminando la jornada con el esperado espectáculo de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale.

La danza también tendrá un rol central durante ambas jornadas, con la participación del Ballet Municipal de Guaymallén, la Escuela Municipal de Danzas y los elencos invitados Chakaymanta, Luna Endiablada, Etnia Malambo y Ballet Huentota.

Con entrada libre y gratuita, el Festival Provincial del Camote se consolida una vez más como un punto de encuentro para celebrar la identidad cultural, el folclore y la producción local.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com.

