Furor por el streaming del Conicet con pingüinos: Aconcagua Radio habló con el biólogo Flavio Quintana

El investigador del Conicet dio detalles del streaming con los pingüinos de Magallanes en Aconcagua Radio.

El CONICET lanzó un nuevo streaming que permite seguir en vivo la vida de los pingüinos, una iniciativa que combina investigación científica y acceso público a imágenes inéditas. En "El Medio de Todo", de Aconcagua Radio, dialogaron con Flavio Quintana, biólogo e investigador del CONICET, quien explicó el origen y los objetivos del proyecto.

“Se trata de un proyecto de investigación científica que comenzó hace tres años. Desde ese momento esto se puso a disposición del público en general, porque como derivado de la investigación científica que estamos realizando, nos pareció importante que la gente pudiese acceder a estas imágenes de manera libre y gratuita”, señaló Quintana.

Según el investigador, el interés por el streaming creció de manera exponencial en los últimos meses. “Ocurre que este año se viralizó de una manera impresionante y por suerte está a disposición de muchas más personas que se enteran de esto”, destacó.

El proyecto no se limita únicamente al pingüino de Magallanes. “Iniciamos con la idea de estudiar a determinadas especies. No solo el pingüino de Magallanes, hay otras dos especies en cuestión que son muy sensibles a la presencia del hombre. Estas poblaciones que están en islas son de difícil acceso, y no podemos estar observándolas en forma continua. Hubo que instalar sistemas que nos permitieran tomar datos científicos desde el laboratorio sin tener un acceso directo”, explicó.

Finalmente, Quintana remarcó que la difusión del material surge como una consecuencia natural del trabajo científico: “Es un material que consideramos que debíamos poner a disposición de la gente. Nosotros no interactuamos con la gente, como fue con el streaming del fondo del mar, porque la investigación no tiene un objetivo específico de divulgación, sino que es como un corolario del trabajo de investigación en sí”.