El Conicet realiza un nuevo streaming para observar colonias de pingüinos de Magallanes: cómo verlo en vivo

La Patagonia argentina se ha convertido en el escenario de una transmisión sin precedentes líderada por investigadores del CONICET junto a la Fundación Rewilding Argentina, que permite observar en tiempo real y desde cualquier lugar del mundo, la vida cotidiana de los pingüinos de Magallanes , el cormorán imperial y el petrel gigante del sur .

Esta iniciativa ofrece un acceso sin restricciones a las actividades de estas aves en islotes de baja circulación, como la Isla Tova , y zonas cercanas a la localidad de Camarones , en la provincia de Chubut.

El sistema de transmisión destaca por su enfoque sostenible , ya que las cámaras remotas operan las 24 horas gracias a la utilización de paneles solares, baterías especiales y conexión satelital .

Según los responsables del proyecto, este diseño tecnológico es fundamental para reducir al mínimo el impacto humano y evitar alteraciones en la fauna, permitiendo obtener registros naturales y precisos sobre el comportamiento de las especies en un hábitat tan sensible.

El CONICET y la Fundación Rewilding Argentina lanzaron un nuevo streaming de los pingüinos de Magallanes en la Isla Tova, Chubut. El objetivo es seguir toda su temporada reproductiva.

A través del canal oficial de YouTube de la Fundación Rewilding Argentina , los usuarios pueden seguir todas las fases del ciclo reproductivo, desde la construcción de los nidos y la puesta de huevos hasta la crianza y defensa de los pichones .

Las imágenes capturan momentos únicos, como los relevos entre adultos para incubar o el regreso de los padres con alimento durante la madrugada. Además, el streaming permite observar la resistencia de las colonias ante las condiciones meteorológicas adversas de la región, como los fuertes vientos y lluvias intensas.

El doctor Flavio Quintana, investigador superior del CONICET y líder del proyecto, explicó que este monitoreo es vital porque las aves marinas actúan como "especies centinela" del ecosistema. Al reflejar cambios en las condiciones del entorno marino, su observación permite activar alertas tempranas ante amenazas como residuos, eventos climáticos extremos o alteraciones del hábitat.

El proyecto se enfoca en tres ejes principales: estudiar el tamaño de las colonias, analizar parámetros de la biología reproductiva a largo plazo y evaluar el esfuerzo que realizan las aves para obtener alimento en el mar.

Cómo ver la transmisión en vivo

La transmisión se puede ver a través de YouTube y permanecerá activa hasta la partida de la última especie en abril de 2026, cubriendo así todo el periodo de mayor actividad que se desarrolla durante la primavera y el verano austral.

Embed - TRANSMISIÓN EN VIVO DESDE LA ISLA TOVA • PINGÜINO DE MAGALLANES

El Parque Provincial Patagonia Azul, que alberga más de trece especies de aves marinas, se consolida con este proyecto como un refugio clave para la biodiversidad nacional y un laboratorio natural para la ciencia abierta.