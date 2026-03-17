17 de marzo de 2026 - 08:21

Capacitación y control a las Inspecciones de Cauce: Los Consejeros de Irrigación y el Consejo de Ciencias Económicas firmaron un acuerdo

El convenio se centra en la transparencia y seguridad jurídica mediante la homogeneización de conocimientos.

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Por Redacción

El Honorable Tribunal Administrativo (HTA) de Irrigación junto al Consejo Profesional de Ciencias Económicas firmaron un convenio que explicita las bases para establecer una alianza estratégica, que fortalece vínculos entre ambos organismos.

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La reunión se concretó en el segundo piso de la Sede Central del Departamento General de Irrigación (DGI), lugar donde sesiona el Honorable Tribunal Administrativo de este organismo. Allí, el presidente de dicho tribunal, Omar Sorroche, junto a Emiliano Zarco, presidente del Consejo, concretaron el acuerdo acompañados por el Secretario del HTA/HCA, Leonardo Muzzino; Betina García, Asesora de Superintendencia; la Directora de Fiscalización del HTA/HCA, Analía Jaime; el Director de Gestión Administrativa del HTA/HCA, Agustín Speriodione y la Secretaria de Gestión Económico Financiera del DGI, Gildas Zangrandi.

El HTA/HCA es el órgano colegiado que ejerce funciones de fiscalización, administración y contralor superior sobre la gestión del agua y está integrado por Consejeros de cada cuenca: Omar Sorroche (río Tunuyán Superior), Alejandro Gennari (río Mendoza), Eloy Guerrero (río Tunuyán Inferior) y Gustavo Ruiz (río Diamante).

La idea general es sumar esfuerzos, capacidades y recursos para la creación, diseño y ejecución de programas, proyectos y actividades conjuntas. Estas acciones estarán orientadas a generar valor y beneficio mutuo en sus respectivos ámbitos de trabajo y, de manera extensiva, impactar positivamente en la comunidad de regantes de la Provincia.

Por otra parte, como objetivo particular, este acuerdo prevé la optimización de los procesos administrativos en todas las inspecciones de cauce de la provincia, es decir, capacitación, redacción e implementación de un procedimiento administrativo de estandarización normativa para Inspecciones de Cauce y Asociaciones de Inspecciones de Cauce, con el fin de lograr una gestión más eficiente.

De ahora en más, se pondrán en práctica las implementaciones necesarias para lograr la participación y capacitación de los profesionales contables involucrados con las Inspecciones de Cauce de toda la provincia. Una de las finalidades principales es optimizar la presentación de sus rendiciones de cuentas al cierre de cada ejercicio.

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