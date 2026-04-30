30 de abril de 2026 - 17:24

Atención Regantes: Comunicado del Departamento General de Irrigación

Convocan a regantes de toda la provincia a participar de las asambleas de mayo, donde se definirán rendiciones de cuentas, presupuestos y el Plan Anual de Distribución Hídrica 2026, claves para la gestión y el uso del agua.

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El Departamento General de Irrigación informa que durante mayo se realizarán asambleas ordinarias de usuarios en las Inspecciones de Cauce de toda la provincia, para aprobar la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 e Informe de Comisión de Vigilancia; y asambleas extraordinarias de Distribución 2026 (Resol. Nº 147/14 HTA).

Algunas Inspecciones, en tanto, llevarán adelante asambleas de reajuste presupuestario (Resol. N° 120/26 HTA) y de la resolución N°7/26 del Honorable Tribunal Administrativo, para la aprobación de su presupuesto 2025.Se invita a los regantes o usuarios a consultar el cronograma de asambleas, para conocer el día, lugar y horario en que se realizarán en el siguiente link https://www.irrigacion.gov.ar/web/2026/04/29/comunicado-a-regantes-2/

¿Qué son las asambleas y por qué tengo que participar?

Las asambleas son una instancia democrática de participación en la toma de decisiones por parte de los usuarios o regantes, en su Inspección de Cauce. Las asambleas de mayo son muy importantes, porque en ellas se trata la rendición de cuentas del ejercicio anterior y en asambleas extraordinarias, la implementación del Plan Anual de Distribución Hídrica para el año en curso, además de reajustes presupuestarios propuestos por las autoridades de la Inspección, que son considerados modificaciones al presupuesto aprobado originalmente por los propios regantes.

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