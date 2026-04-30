Irrigación avanza contra las pérdidas de agua con una obra clave en San Carlos

Ubicada en San Carlos, la obra impactará directamente sobre más de 725 hectáreas productivas y decenas de usuarios, con un rediseño integral del sistema de riego que busca resolver problemas estructurales que durante años limitaron su funcionamiento.

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El proyecto incluye la modernización del canal matriz y sus hijuelas , la construcción de un reservorio de regulación de aproximadamente 40.000 m³ y la incorporación de dispositivos de medición y control que permitirán una gestión más precisa del recurso. El mismo se financia a través de los Fondos del Resarcimiento .

Uno de los cambios centrales es la adopción de un sistema de baja presión mediante tuberías de PEAD y PVC , en reemplazo de los canales revestidos tradicionales. Esta decisión responde a condiciones geotécnicas específicas , como la presencia de suelos con sales agresivas, y apunta a mejorar la eficiencia, durabilidad y sostenibilidad del sistema .

“ Estamos avanzando contra un sistema que históricamente perdió agua, acumuló residuos y distribuyó de manera ineficiente un recurso que es crítico para Mendoza ”, señaló Sergio Marinelli. “Esto habla de lo que llamamos seguridad hídrica: es una forma distinta de gestionar el agua, con más control, más equidad y más tecnología. Apuntamos a cuidarla haciendo que llegue a más gente y con mejor calidad”.

La nueva configuración permitirá reducir pérdidas por infiltración y evaporación , mejorar la distribución y habilitar el monitoreo en tiempo real, además de facilitar futuras instancias de automatización.

“Pasamos de un esquema que obligaba a turnos rígidos y limitaba el acceso, a uno donde varios usuarios pueden regar en simultáneo. Eso es eficiencia, pero también es justicia en el uso del agua”, agregó Marinelli.

Además, la obra resuelve problemas históricos como la acumulación de residuos en cauces abiertos y los altos costos de mantenimiento, avanzando hacia un sistema más limpio, seguro y sostenible.

Con esta intervención, Irrigación busca consolidar un modelo que deja atrás la lógica de pérdida y precariedad, y avanza hacia una gestión hídrica moderna, adaptada a las demandas productivas actuales.